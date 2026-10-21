HTV sắp ra mắt chương trình “Ngẫu hứng phố 2026”: Khám phá nét văn hóa qua những điều quen thuộc

"Ngẫu hứng phố" – Khám phá những câu chuyện sau mỗi góc chợ

Mở đầu chương trình, chợ Bến Thành hiện lên qua những hình ảnh và âm thanh quen thuộc của đời sống thường ngày. Người mở hàng, khách mua sắm, tiếng gọi nhau giữa các gian hàng và dòng người qua lại. Trong không gian ấy, tiếng đàn guitar của Bảo Kun hòa cùng giọng hát Vy Vy qua ca khúc Phố xa, tạo nên cuộc gặp gỡ âm nhạc ngẫu hứng giữa lòng khu chợ.

Bảo Kun và Vy Vy trò chuyện với tiểu thương tại chợ Bến Thành, tìm hiểu những câu chuyện đời thường phía sau các gian hàng lâu năm (Ảnh: Hải Anh)

Bảo Kun và Vy Vy đứng trò chuyện với một nữ tiểu thương tại quầy hàng ở chợ Bến Thành, phía sau là các mặt hàng và bảng hiệu của gian hàng.

Từ khoảnh khắc ấy, cả 2 bắt đầu hành trình tìm hiểu những câu chuyện ít được chú ý phía sau các gian hàng. Thay vì chỉ dạo chợ, thưởng thức món ngon hay mua sắm, chương trình hướng đến những cuộc trò chuyện trực tiếp với tiểu thương và những người đã gắn bó với khu chợ qua nhiều năm tháng.

Tìm hiểu câu chuyện của các tiểu thương tại chợ Bến Thành trong chương trình “Ngẫu hứng phố 2026” (Ảnh: Hải Anh)

Qua cách tiếp cận gần gũi, những không gian quen thuộc dần mở ra nhiều câu chuyện về công việc, gia đình và cuộc sống. Mỗi gian hàng không chỉ là nơi buôn bán mà còn có thể lưu giữ những ký ức riêng, gắn với hành trình của mỗi người và sự đổi thay của thành phố.

Chuyện gánh chè và hành trình trở về

Một trong những câu chuyện được khai thác trong chương trình là hành trình của người phụ nữ tiếp nối gánh chè gia đình tại chợ Bến Thành. Quầy chè vốn được mẹ để lại, trở thành sợi dây kết nối giữa các thế hệ và những ký ức thân thuộc.

Không gian quầy chè tại chợ Bến Thành thu hút sự quan tâm của thực khách, đồng thời là nơi lưu giữ câu chuyện về nghề gia truyền và sự gắn bó của các tiểu thương với khu chợ (Ảnh: Đức Nhân)

Đáng chú ý, trước khi trở về với công việc gia đình, người phụ nữ từng học Ngoại thương và có thời gian giảng dạy tiếng Anh. Từ một con đường tưởng chừng đã đưa mình rời xa khu chợ, chị sau cùng vẫn lựa chọn gắn bó với quầy chè quen thuộc.

Câu chuyện không chỉ gợi mở về lựa chọn nghề nghiệp mà còn đặt ra những suy ngẫm về giá trị của sự tiếp nối. Đôi khi, trở về không đơn thuần là quay lại một công việc cũ, mà còn là tìm thấy sự gắn bó trong những điều đã thân thuộc, từ hương vị món ăn đến ký ức gia đình được gìn giữ qua năm tháng.

Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm được bày bán tại chợ Bến Thành, góp phần tạo nên nét đặc trưng trong không gian văn hóa và mua sắm của khu chợ (Ảnh: Hải Anh)

Bên cạnh hành trình của nhân vật, chương trình còn khai thác những đổi thay của chợ Bến Thành qua góc nhìn của các tiểu thương lâu năm. Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại, những điều có thể thay đổi là cách sắp xếp không gian hay hoạt động mua bán, trong khi sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau vẫn là một phần đáng quý trong đời sống cộng đồng.

Lan tỏa giá trị sẻ chia từ những điều bình dị

Tiếp nối câu chuyện tại quầy chè, hành trình của Bảo Kun và Vy Vy hướng đến hoạt động đóng góp hỗ trợ cộng đồng tại chợ. Từ những khoản tiền nhỏ được người đi chợ và các tiểu thương chung tay đóng góp, tinh thần sẻ chia được thể hiện qua những hành động giản dị trong đời sống thường ngày.

Ê-kíp ghi hình câu chuyện của các tiểu thương tại chợ Bến Thành, khám phá những giá trị văn hóa và sự sẻ chia trong đời sống thường ngày (Ảnh: Hải Anh)

Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn lao, sự đóng góp của mỗi người, dù ít hay nhiều, đều có thể trở thành một phần của hoạt động chung. Qua đó, chương trình gợi mở một góc nhìn khác về chợ Bến Thành. Bên cạnh vai trò là điểm đến mua sắm và ẩm thực, nơi đây còn là không gian kết nối những con người cùng sinh sống, làm việc và hỗ trợ nhau.

Ê-kíp ghi hình trò chuyện cùng tiểu thương tại quầy chè ở chợ Bến Thành, tìm hiểu những câu chuyện đời thường gắn với khu chợ lâu năm (Ảnh: Hải Anh)

"Ngẫu hứng phố 2026" lựa chọn những câu chuyện đời thường để đưa khán giả đến gần hơn với văn hóa đô thị. Từ một gánh chè gia truyền, những ký ức được truyền lại qua các thế hệ đến những nghĩa cử nhỏ bé trong cộng đồng, chương trình cho thấy những giá trị bền vững đôi khi hiện diện ngay trong những điều quen thuộc nhất.

Không chỉ khám phá món ăn hay những địa điểm nổi tiếng, "Ngẫu hứng phố" còn mở ra hành trình lắng nghe câu chuyện của những con người góp phần tạo nên bản sắc riêng của từng góc phố.