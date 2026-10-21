Vầng trăng cổ nhạc 266: Hẹn gặp những giọng ca vàng của sân khấu cải lương

"Mãi một vầng trăng" - hẹn gặp giới mộ điệu yêu cải lương

Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 trở lại với chủ đề "Mãi một vầng trăng", tiếp tục đưa khán giả đến với những giai điệu quê hương và câu ca vọng cổ đậm tình Nam Bộ. Chương trình là dịp để người mộ điệu gặp gỡ những giọng ca quen thuộc, cùng nhìn lại sức sống bền bỉ của nghệ thuật cải lương qua nhiều thế hệ.

Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 đã mở bán vé

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Trọng Hữu, NSND Trọng Phúc và NSND Hữu Quốc. Mỗi nghệ sĩ có dấu ấn riêng trong hành trình hoạt động nghệ thuật, cùng góp phần tạo nên diện mạo phong phú cho sân khấu cải lương.

Các nghệ sĩ hội ngộ trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 với chủ đề “Mãi một vầng trăng”

Đặc biệt, với mỗi vé bán ra, chương trình trích 100.000 đồng đóng góp vào Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua đó, hoạt động thưởng thức nghệ thuật còn gắn với tinh thần sẻ chia, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

NSND Lệ Thủy góp giọng tại Vầng trăng cổ nhạc với chủ đề "Mãi một vầng trăng"

Gắn bó với sân khấu cải lương qua nhiều thập niên, NSND Lệ Thủy chinh phục khán giả bằng giọng ca ngọt ngào, sâu lắng và giàu cảm xúc.

NSND Lệ Thủy sẽ mang đến phần trình diễn đặc sắc trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc (Ảnh: Trang cá nhân NSND Lệ Thủy)

Sự góp mặt của NSND Lệ Thủy tại Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 là dịp để công chúng gặp lại giọng ca thân thuộc, tiếp tục thưởng thức những giá trị nghệ thuật đã đi cùng năm tháng.

NSND Minh Vương tiếp tục hẹn gặp khán giả yêu cải lương

Cùng góp mặt trong chương trình, NSND Minh Vương là một trong những giọng ca gạo cội được đông đảo khán giả cải lương yêu mến. Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Minh Vương để lại dấu ấn bằng chất giọng đặc trưng và lối thể hiện giàu cảm xúc.

NSND Minh Vương tiếp tục đồng hành cùng Vầng trăng cổ nhạc số 266 (Ảnh: Thuý Bình)

Sự xuất hiện của NSND Minh Vương tại "Mãi một vầng trăng" góp phần tạo nên sức hút cho đêm diễn, đồng thời mang đến dịp hội ngộ đáng mong đợi giữa nghệ sĩ và công chúng.

NSND Trọng Hữu mang tình yêu cải lương đến sân khấu Vầng trăng cổ nhạc

NSND Trọng Hữu là gương mặt gắn bó với những giai điệu đậm chất Nam Bộ. Tại Vầng trăng cổ nhạc tháng 10, sự góp mặt của NSND Trọng Hữu tiếp tục kết nối khán giả với những lời ca mộc mạc, gần gũi, qua đó tôn vinh sức sống của nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại.

NSND Trọng Hữu và giọng ca đầy xúc cảm hẹn gặp quý khán giả tại Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 (Ảnh: Trang cá nhân NSND Trọng Hữu)



NSND Trọng Phúc góp thêm sắc màu cho đêm diễn "Mãi một vầng trăng"

NSND Trọng Phúc cũng là một trong những nghệ sĩ góp mặt tại chương trình tháng 10. Với phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, NSND Trọng Phúc sẽ mang đến một màu sắc riêng bên cạnh những giọng ca kỳ cựu cùng tham gia.

NSND Trọng Phúc đồng hành cùng "Mãi một vầng trăng" (Ảnh: Trang cá nhân NSND Trọng Phúc)



NSND Hữu Quốc hội ngộ dàn nghệ sĩ kỳ cựu tại Vầng trăng cổ nhạc tháng 10

Khép lại danh sách những gương mặt được mong đợi là NSND Hữu Quốc, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sân khấu cải lương qua hoạt động biểu diễn và dàn dựng.

NSND Hữu Quốc và những vai diễn độc đáo (Ảnh: Trang cá nhân NSND Hữu Quốc)



Sự góp mặt của 5 nghệ sĩ kỳ cựu cùng hình thức bán vé lần này sẽ mở ra cơ hội để khán giả trực tiếp thưởng thức nghệ thuật cải lương, đồng thời chung tay đóng góp cho những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.

Chương trình Vầng trăng cổ nhạc tháng 10 với chủ đề "Mãi một vầng trăng" ghi hình vào lúc 20 giờ ngày 25/10/2026 tại Nhà hát Truyền hình HTV, số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

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