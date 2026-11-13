TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thiết bị phục vụ quy tập hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng radar xuyên đất trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trong số các phương tiện, thiết bị được tiếp nhận, hệ thống radar xuyên đất được kỳ vọng hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện những cấu trúc bất thường dưới lòng đất, từ đó xác định và khoanh vùng các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Công nghệ này giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm, hạn chế việc đào tìm trên diện rộng, tiết kiệm thời gian và nhân lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh việc tiếp nhận thiết bị, công tác đào tạo cán bộ vận hành và bảo dưỡng cũng được chú trọng. Đơn vị tài trợ cam kết phối hợp, mời chuyên gia trực tiếp hướng dẫn lực lượng chức năng sử dụng thiết bị.

Quang cảnh buổi tiếp nhận bàn giao phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, các thiết bị hiện đại được hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao độ chính xác trong quá trình xác định vị trí trước khi khai quật. Thành phố sẽ tăng cường các nhóm nghiên cứu, tổ chuyên gia để đối chiếu tư liệu, hồ sơ lịch sử và thông tin nhân chứng.

Việc bổ sung các thiết bị hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khảo sát, khoanh vùng những địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố

Để khai thác hiệu quả các thiết bị mới, thành phố đề nghị Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức tập huấn chuyên sâu. Qua đó, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có thể nắm vững quy trình vận hành và khai thác các tính năng của thiết bị.

TP. Hồ Chí Minh thu nhận 7.104 mẫu sinh phẩm liệt sĩ

Theo báo cáo của Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 1, công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được triển khai tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Thành phố. Tổng cộng 7.104 mẫu sinh phẩm đã được thu nhận và chuyển giao.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn báo cáo về tình hình của công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Cùng với đó, ngày 14/10/2026, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ. Những kết quả này góp phần thúc đẩy công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm của Thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm trong thời gian tới vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần triển khai. Theo hồ sơ lưu trữ, toàn Thành phố hiện có khoảng 18 địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Trong giai đoạn tiếp theo, các lực lượng chức năng dự kiến khảo sát, tìm kiếm tại hơn 10 địa điểm trọng điểm.

Việc kết hợp thiết bị radar xuyên đất với hồ sơ lịch sử, thông tin nhân chứng và hoạt động nghiên cứu, đối chứng của các chuyên gia được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình xác định vị trí hài cốt liệt sĩ chính xác hơn. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.



