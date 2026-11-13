Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã tìm kiếm, quy tập được hơn 4.400 hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu cập nhật đến ngày 12/11, các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã tìm kiếm, quy tập được 4.447 hài cốt liệt sĩ, đạt 63,53% mục tiêu đề ra. Trong đó, có 3.006 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước, 290 hài cốt tại Lào và 1.151 hài cốt tại Campuchia.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 1.017 hài cốt liệt sĩ, trong đó 731 hài cốt đã được an táng vào ngày 14/10/2026.

Về công tác rà phá bom mìn, vật nổ, tính đến ngày 12/11, lực lượng chức năng đã rà phá bom mìn, vật nổ được 20.642,9ha trên tổng số 22.100ha, tương đương 93,4% kế hoạch.

Trong ngày 12/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn xã trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Nguồn: https://nhandan.vn/infographic-chien-dich-500-ngay-dem-da-tim-kiem-quy-tap-duoc-hon-4400-hai-cot-liet-si-post1002280.html



