CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã tìm kiếm, quy tập được hơn 4.400 hài cốt liệt sĩ

Báo Nhân dân
Theo dõi HTV trên Google News

Đến ngày 12/11, các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được 4.447 hài cốt liệt sĩ, đạt 63,53% kế hoạch. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ đạt 20.642,9ha trên tổng số 22.100ha, tương đương 93,4% kế hoạch.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 12/11, các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã tìm kiếm, quy tập được 4.447 hài cốt liệt sĩ, đạt 63,53% mục tiêu đề ra. Trong đó, có 3.006 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước, 290 hài cốt tại Lào và 1.151 hài cốt tại Campuchia.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 1.017 hài cốt liệt sĩ, trong đó 731 hài cốt đã được an táng vào ngày 14/10/2026.

Về công tác rà phá bom mìn, vật nổ, tính đến ngày 12/11, lực lượng chức năng đã rà phá bom mìn, vật nổ được 20.642,9ha trên tổng số 22.100ha, tương đương 93,4% kế hoạch.

Trong ngày 12/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn xã trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Nguồn: https://nhandan.vn/infographic-chien-dich-500-ngay-dem-da-tim-kiem-quy-tap-duoc-hon-4400-hai-cot-liet-si-post1002280.html


Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy ngay đi

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy ngay đi

Show nổi bật 10:22 12/11/2026

(HTV) - Từ màn hội ngộ trong bệnh viện, những câu slogan khó đỡ đến loạt tình huống tung hứng đầy ngẫu hứng, biệt đội cựu siêu nhân của "Running Man 4 - Chạy ngay đi" nhanh chóng trở thành “kho nguyên liệu meme” với vô số khoảnh khắc hài hước.

Diệu Nhi lăn xả xuất thần, "đập tan" mọi đối thủ để lật ngược thế cờ | Running man 4 - Chạy ngay đi

Diệu Nhi lăn xả xuất thần, "đập tan" mọi đối thủ để lật ngược thế cờ | Running man 4 - Chạy ngay đi

Show nổi bật 14:41 12/11/2026

(HTV) - Từ những màn đấu trí khôn khéo đến cuộc chiến xé bảng tên quyết liệt, Diệu Nhi khiến các thành viên Gia tộc R bất ngờ bởi sự lăn xả và quyết tâm thi đấu. Siêu nhân Hồng xuất sắc vượt qua loạt đối thủ mạnh, trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân.

Thử thách “phân xử 6 đứa trẻ” khiến đàng trai lúng túng, cặp đôi lỡ hẹn trong tiếc nuối | Bạn muốn hẹn hò

Thử thách “phân xử 6 đứa trẻ” khiến đàng trai lúng túng, cặp đôi lỡ hẹn trong tiếc nuối | Bạn muốn hẹn hò

Talkshow 18:30 12/11/2026

(HTV) - Một mình chăm sóc ba người con và ba người cháu, chị Thanh Hòa mong tìm được người đàn ông biết cảm thông, chia sẻ và có thể cùng mình quán xuyến gia đình. Tuy nhiên, màn mai mối với anh Đình An khép lại đầy tiếc nuối khi chỉ có chàng trai bấm nút hẹn hò.

Xem thêm