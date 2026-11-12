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Đời sống

Ngày 12/11, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày 12/11/2026, các lực lượng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 23/6 đến nay lên 1.017, trong đó có 371 bộ kèm di vật.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 12/11, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.
Ngày 12/11, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.
Ngày 12/11, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất. Để phục vụ công tác đào và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben cùng 2 xe tải 3,5 tấn, góp phần duy trì tiến độ tìm kiếm tại khu vực.

Đã tìm kiếm, quy tập 1.017 hài cốt liệt sĩ qua hai đợt

Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 12/11/2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã được triển khai qua hai đợt.

Trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 được triển khai từ ngày 15/10/2026, tập trung tiếp tục tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 12/11, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 12/11, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập được 286 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 64 bộ kèm di vật.

Như vậy, từ khi bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm vào ngày 23/6/2026 đến hết ngày 12/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.017 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 371 bộ kèm di vật.

Trong số này, 984 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tiếp tục hành trình tìm kiếm, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Ngày 12/11, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.
Ngày 12/11, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.
Ngày 12/11, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 6.

Các lực lượng nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ đánh dấu thêm một kết quả trong quá trình tìm kiếm, quy tập mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và thể hiện sự trân trọng đối với những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước.

Những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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