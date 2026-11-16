TP. Hồ Chí Minh tăng tốc nguồn thu từ đất

Trong 10 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách gần 762.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Song, nguồn thu từ đất mới đạt 44,3% chỉ tiêu tính đến ngày 21/10, đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đấu giá để tăng nguồn thu từ đất

Theo báo cáo tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh các giải pháp khai thác nguồn lực đất đai, hướng đến mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2026 của UBND TP. Hồ Chí Minh, nơi thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đấu giá quyền sử dụng đất, đưa quỹ nhà, đất vào khai thác hiệu quả, tạo nguồn lực phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, năm 2026, Thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 50 khu, lô đất, gồm 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất khác do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hồ Chí Minh quản lý.

Công tác xử lý hồ sơ đất đai là một trong những nhiệm vụ được TP. Hồ Chí Minh tập trung đẩy nhanh nhằm tháo gỡ vướng mắc và khai thác nguồn thu ngân sách

Tổng diện tích các khu đất trong kế hoạch đấu giá khoảng 2,74 triệu m², với số thu dự kiến gần 96.806 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang triển khai các bước lập phương án đấu giá, chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các thủ tục xác định giá khởi điểm.

Đáng chú ý, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố triển khai hai nhóm đấu giá trong những tháng cuối năm. Trong đó, 4 lô đất dự kiến được đấu giá vào ngày 27/11, với tổng giá khởi điểm hơn 16.665 tỷ đồng.

Bản đồ quy hoạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi TP. Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch đấu giá các lô đất và tài sản công trong năm 2026

Nhóm tài sản còn lại gồm 5 lô đất gắn với 3.790 căn hộ tại Khu tái định cư Bình Khánh, dự kiến đấu giá ngày 11/12, với tổng giá khởi điểm hơn 18.253 tỷ đồng.

Việc tổ chức đấu giá các khu đất và tài sản công được xác định là giải pháp quan trọng nhằm khai thác nguồn lực hiện có, tạo thêm nguồn thu ngân sách và hạn chế tình trạng đất đai, tài sản chưa được đưa vào sử dụng hiệu quả.

Tháo gỡ vướng mắc nguồn thu từ đất

Song song với đấu giá, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy nhanh công tác xác định, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể. Đây là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khi được giao đất, cho thuê đất hoặc thực hiện các quyền liên quan đến đất đai.

Bản đồ quy hoạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi TP. Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch đấu giá các lô đất và tài sản công trong năm 2026

Việc tháo gỡ những hồ sơ còn tồn đọng được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghĩa vụ tài chính, khơi thông nguồn lực đầu tư và tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển.

Trong đó, Tổ Công tác 1645 tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án, thúc đẩy công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người dân và doanh nghiệp.

Các đơn vị trao đổi, rà soát hồ sơ và phương án dự án tại một buổi làm việc, phục vụ công tác quản lý và phát triển đô thị

Ở lĩnh vực thuế, các đơn vị cũng tăng cường quản lý nguồn thu, kiểm tra và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tính đến hết tháng 10/2026, Thuế Cơ sở 12 thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thu ngân sách hơn 7.800 tỷ đồng, đạt trên 102% dự toán pháp lệnh, tăng 45% so với cùng kỳ, hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn hai tháng.

Ông Phạm Ngọc Lộc - Phó Trưởng Thuế Cơ sở 12 cho biết, đơn vị tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu thu 9.200 tỷ đồng trong năm 2026. Các giải pháp trọng tâm gồm tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đôn đốc thu hồi nợ và phối hợp chính quyền địa phương xử lý các khoản thu liên quan đến đất đai.

Hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp, một trong những lĩnh vực đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 21/10, nguồn thu từ đất đạt 72.030 tỷ đồng, tương đương 44,3% chỉ tiêu, còn 90.601 tỷ đồng cần thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn cuối năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung xử lý những hồ sơ có khả năng phát sinh nguồn thu lớn, đồng thời phối hợp Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan thuế tháo gỡ các vướng mắc.

Cán bộ ngành thuế xử lý hồ sơ, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính và nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế

Các đơn vị cũng tăng cường hoàn thiện hồ sơ, chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc thực hiện các khoản phải nộp, hướng đến khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ mục tiêu thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.