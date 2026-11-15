Kết nối nguồn tin chính thống, phát huy sức sáng tạo của cộng đồng nội dung số

Mở rộng nội dung, lan tỏa giá trị tích cực trên nền tảng số

Đại diện Kênh 28 Entertainment trình bày tham luận với chủ đề “Thành phố trong trái tim người sáng tạo nội dung: Kể chuyện - Quảng bá - Phát triển TP. Hồ Chí Minh”

Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung số là chủ đề chính tại tọa đàm giữa lãnh đạo các cơ quan quản lý TP. Hồ Chí Minh với doanh nghiệp và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số, diễn ra sáng ngày 14/11 trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026.

Chia sẻ tại tọa đàm, đại diện Kênh 28 Entertainment cho biết, sau gần 8 năm hình thành và phát triển từ năm 2018, kênh đã thu hút gần 100 triệu lượt thích và theo dõi. Từ nội dung giải trí ban đầu, đơn vị từng bước mở rộng thành kênh thông tin tổng hợp, bao phủ các lĩnh vực thời sự, xã hội, thể thao, tài chính và game, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, tích cực gắn với các sự kiện của đất nước và TP. Hồ Chí Minh.

Theo các nhà sáng tạo nội dung, việc lan tỏa hình ảnh đất nước và một TP. Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, nghĩa tình đến công chúng trong nước và quốc tế là mục tiêu cần được chú trọng. Để thực hiện điều này, cần tăng cường kết nối giữa nguồn tin chính thống, năng lực báo chí với nền tảng số, dữ liệu và sức sáng tạo của cộng đồng.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường sáng tạo bền vững

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết nền tảng sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại với nhà sáng tạo nội dung, nhãn hàng và cơ quan quản lý nhằm tháo gỡ vướng mắc, xây dựng môi trường hoạt động minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên.

Toàn cảnh Tọa đàm “Đối thoại lãnh đạo Thành phố với doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung số” diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh nhà sáng tạo nội dung số là lực lượng quan trọng trong việc chuyển tải những thông điệp có giá trị, lan tỏa các giá trị văn hóa đến cộng đồng. Thành phố cần có định hướng và cơ chế kết nối để lực lượng này cùng đồng hành trong các hoạt động phát triển chung.

Tại tọa đàm, đại diện các cơ quan quản lý còn cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về nội dung số, chuẩn mực văn hóa, đạo đức và trách nhiệm trên môi trường mạng; đồng thời chia sẻ kỹ năng sản xuất nội dung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều sản phẩm video ngắn trên nền tảng số khai thác đề tài văn hóa truyền thống, trang phục dân tộc và tinh thần tự hào quê hương đất nước được cộng đồng nhà sáng tạo nội dung lan tỏa tích cực

Thông qua hoạt động đối thoại và chia sẻ, TP. Hồ Chí Minh hướng đến đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số tháo gỡ khó khăn, phát huy năng lực sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch và phát triển bền vững.