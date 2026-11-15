Bán đảo Istria là khu vực trồng ô liu tốt nhất thế giới

Vào mùa thu, không khí tại các trang trại ô liu trên khắp bán đảo Istria lại trở nên nhộn nhịp. Để tạo ra những giọt dầu "vàng lỏng" trứ danh, toàn bộ hoạt động sản xuất ở đây đều phải tuân thủ một quy trình cao cấp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính chuẩn xác trong từng công đoạn.

Chia sẻ về bí quyết làm nên chất lượng của ô liu vùng Istria, ông Romeo Flego - một nông dân dày dạn kinh nghiệm cho biết người trồng phải canh chuẩn xác khoảnh khắc quả ô liu vừa chuyển sang trạng thái nửa xanh nửa tím, bởi đây là lúc quả đạt được hàm lượng dầu cũng như các dưỡng chất ở mức tối ưu.

Quả ô liu được thu hoạch đúng thời điểm chuyển sang trạng thái nửa xanh nửa tím để đạt hàm lượng dầu và dưỡng chất tối ưu

Bên cạnh thời điểm, tốc độ đưa ô liu vào chế biến cũng đóng vai trò quyết định. Công nhân phải loại bỏ lá và mảnh vụn ngay lập tức. Máy kéo sau đó sẽ chuyển quả về xưởng để ép lạnh chỉ trong vài giờ sau khi hái, giúp dầu giữ được hương vị tinh khiết.

Lý giải cho sự cầu toàn trong từng khâu sản xuất, ông Ivan Ipsa - một nhà sản xuất dầu ô liu tại địa phương chia sẻ rằng sản lượng dầu làm ra tại đây vốn không quá lớn. Chính vì số lượng ít ỏi nên mọi nhà sản xuất đều dồn tâm huyết để làm ra những mẻ dầu hoàn hảo nhất có thể, đặt chất lượng lên trên số lượng.

Quy trình ép lạnh khép kín chỉ trong vài giờ sau khi thu hoạch giúp dầu ô liu giữ trọn hương vị tinh khiết

Hiện các vườn ô liu tại Istria còn mở rộng sang mô hình du lịch nông nghiệp, thu hút du khách quốc tế đến tham quan xưởng ép và nếm thử sản phẩm.

Thành công của Istria ngày nay xuất phát từ cuộc cách mạng do các nhà sản xuất trẻ khởi xướng những năm 1990. Họ chuyển sang thu hoạch sớm hơn để quả non cho ra chất lượng dầu tốt hơn, từ đó tập trung vào thị trường ở phân khúc cao cấp.