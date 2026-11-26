Tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Hoạt động sản xuất được duy trì ổn định nhờ sự đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của chính quyền địa phương, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Những tháng cuối năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Tại khu vực phía Bắc Thành phố, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ rà soát nhiệm vụ, tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao.

Tại xã Long Hòa, địa phương đã hoàn thành 21/30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đối với các chỉ tiêu còn lại, địa phương đang tập trung rà soát, xác định giải pháp phù hợp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Việc tập trung hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể là một trong những yêu cầu đặt ra đối với các địa phương trong thời gian còn lại của năm 2026.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu tại địa phương

Tại các phường, xã, yêu cầu đặt ra là chủ động xử lý công việc ngay từ cơ sở, không để các vấn đề tồn đọng kéo dài, đặc biệt là những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phát triển của địa phương.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật công vụ và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được chú trọng.

Qua đó, các địa phương hướng đến nâng cao hiệu quả điều hành, chất lượng giải quyết công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới Hòa tập trung giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ người dân

Trong lĩnh vực kinh tế, các địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những giải pháp này hướng đến khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thời gian còn lại của năm đòi hỏi các địa phương tiếp tục hành động quyết liệt, tập trung hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần cùng TP. Hồ Chí Minh thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.