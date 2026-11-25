Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-chu-tri-hop-trien-khai-cac-luat-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2027-post1150494.vnp
Thủ tướng chủ trì họp triển khai các luật, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027
Chiều 25/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về triển khai các luật, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.
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