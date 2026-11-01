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Kinh tế

Khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số

HOÀNG HƯƠNG, TIẾN DŨNG, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Thảo luận về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đề xuất đồng bộ chính sách tài chính, tín dụng và đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 10%, đồng thời bảo đảm chất lượng tăng trưởng và lợi ích của người dân.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế. Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước trong Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu tập trung vào khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, điều hành lãi suất và hiệu quả đầu tư công, đồng thời nhấn mạnh tăng trưởng cần gắn với chất lượng sống của người dân.

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Phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước trong Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Tăng trưởng kinh tế 10% cần khơi thông các kênh vốn

Để hướng đến mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2027 và những năm tiếp theo, các đại biểu đề nghị Chính phủ kiên trì thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời phát huy ba động lực truyền thống là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, việc triển khai các động lực tăng trưởng mới như khu kinh tế đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu phi thuế quan, trung tâm logistics và công nghiệp văn hóa cũng được đặt ra.

Cần tái cấu trúc thị trường tài chính, phát triển thị trường chứng khoán thành kênh chủ lực cung ứng vốn cho nền kinh tế. Đồng thời, sớm tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước và xem xét tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để mở rộng tín dụng, góp phần kéo giảm lãi suất.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh

Cùng với khả năng huy động vốn, đại biểu Lê Văn Thế - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính điều hành đồng bộ chính sách tiền tệ và tài khóa. Việc giảm lãi suất cho vay cần phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và bảo đảm an toàn hệ thống.

Tăng trưởng kinh tế 10% phải đi cùng chất lượng và hiệu quả đầu tư

Không chỉ tập trung vào quy mô GDP, các đại biểu nhấn mạnh cần đánh giá tăng trưởng thông qua hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và những cải thiện thực chất trong đời sống người dân.

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Khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh 3.
Khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh 4.

Các đại biểu nhấn mạnh ngoài tập trung vào quy mô GDP, cần đánh giá tăng trưởng thông qua hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và những cải thiện thực chất trong đời sống người dân.

Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng, tăng trưởng cần gắn với thu nhập thực, việc làm bền vững và khả năng tích lũy của người dân. Đồng thời, cần kiểm soát giá hàng thiết yếu, giảm gánh nặng chi phí nhà ở, giáo dục, y tế và thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Văn thắng
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 10%, quý IV cần tăng khoảng 12,5%. Trước thách thức này, Chính phủ đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục, vật liệu xây dựng, vốn và thị trường; thúc đẩy các dự án đủ điều kiện sớm đi vào hoạt động, phát huy các động lực đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu,...

Giải ngân đầu tư công gắn với kiểm soát lạm phát

Song song với việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là nhiệm vụ được Chính phủ tập trung chỉ đạo. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, một số bộ, ngành Trung ương và địa phương vẫn có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu; trong đó, 8 địa phương có số vốn tạm ứng khá cao.

Chính phủ đang tập trung thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, đồng thời triển khai các giải pháp kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 4,5% do Quốc hội giao.

Như vậy, bài toán tăng trưởng không chỉ nằm ở việc huy động thêm nguồn vốn mà còn ở khả năng chuyển hóa vốn thành năng lực sản xuất, nâng cao năng suất và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Việc phối hợp chính sách tài chính, tín dụng và đầu tư công cần hướng đến hiệu quả thực chất, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện đời sống người dân.

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