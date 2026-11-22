Ngay sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo thông tin kết quả kỳ họp. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo.

Liên quan đến cơ sở xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, Quốc hội đã đánh giá toàn diện thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, kết quả tăng trưởng, dư địa phát triển và những thách thức của nền kinh tế.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cùng đại diện các Ủy ban của Quốc hội chủ trì buổi họp báo thông tin kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ngay sau phiên bế mạc

Bà Phạm Thị Hồng Yến - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nhấn mạnh: “Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa thể hiện quyết tâm phát triển, vừa đòi hỏi đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng. Điều quan trọng là tăng trưởng phải đi vào thực chất, không chỉ thể hiện qua tốc độ tăng GDP mà còn phải được phản ánh bằng hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng suất của nền kinh tế và sự cải thiện đời sống người dân”.

Một nội dung khác được quan tâm tại họp báo là việc giám sát thực hiện các cam kết của thành viên Chính phủ sau phiên chất vấn. Theo đại diện Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Nghị quyết về chất vấn đã xác định cụ thể các nội dung, thời hạn và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện, trong đó chủ yếu liên quan đến Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế theo dõi, tác nghiệp trực tiếp tại buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Ông Hoàng Nam Hải - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết Thường trực Ủy ban sẽ phối hợp với các Ủy ban liên quan theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện và báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, đánh giá. Kết quả giám sát cũng có thể là một trong những cơ sở phục vụ việc xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với các bộ trưởng, trưởng ngành.

Tại buổi họp báo, các đại diện Ủy ban của Quốc hội cũng trả lời, làm rõ một số vấn đề liên quan đến định hướng phát triển và quản lý trí tuệ nhân tạo (A.I.), đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Các nội dung được thông tin sau kỳ họp tiếp tục cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, mà còn phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm trong quá trình điều hành, giám sát thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.