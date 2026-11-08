TP. Hồ Chí Minh tăng đãi ngộ, tạo sức hút với nhân tài

Chính sách đãi ngộ nhân tài với mức hỗ trợ đến 531 triệu đồng

Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò then chốt, thành phố đang điều chỉnh chính sách đãi ngộ nhằm tăng khả năng thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách thu hút nhân tài với mức hỗ trợ lên đến 531 triệu đồng/người/năm

Triển khai Luật Phát triển đô thị, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đáng chú ý, chính sách mới quy định mức hỗ trợ thu nhập ban đầu lên đến 531 triệu đồng/người đối với tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng và chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các nhóm chuyên gia và người có tài năng còn lại được hỗ trợ 424,8 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, thu nhập hằng tháng dao động từ 106,2 - 265,5 triệu đồng/người, tương đương 20 - 50 lần mức lương tối thiểu vùng I. Chính sách cũng quy định hỗ trợ nhà ở theo hình thức bố trí nhà ở hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 21,24 triệu đồng/người/tháng, cùng khoản thưởng khuyến khích căn cứ hiệu quả công trình, sản phẩm.

Mức đãi ngộ mới mở rộng cơ hội thu hút chuyên gia

Thực tế tại Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cho thấy, cơ chế thu nhập từng là một trong những trở ngại trong quá trình thu hút chuyên gia nước ngoài. Trước năm 2018, trung tâm từng ký hợp đồng với chuyên gia nước ngoài với mức lương tối đa 150 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi áp dụng Nghị quyết 20 của HĐND TP. Hồ Chí Minh, mức lương tối đa còn khoảng 14 triệu đồng/tháng, khiến đơn vị gặp khó khăn trong việc thu hút chuyên gia đến làm việc trực tiếp và phải chuyển sang hình thức hợp tác trực tuyến trong giai đoạn 2019 - 2022.

Chuyên gia làm việc trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trung tâm có nhu cầu thu hút 3 chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và công nghệ sinh học. Với chính sách đãi ngộ mới, đơn vị kỳ vọng có thêm điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ hoạt động nghiên cứu và triển khai công nghệ.

Tiến sĩ Trịnh Xuân Thắng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, đánh giá nghị quyết mới thể hiện tinh thần cởi mở, cầu thị. Ông cho biết trung tâm mong muốn được tạo điều kiện thu hút chuyên gia theo hình thức kiêm nhiệm, vừa làm việc ở nước ngoài, vừa dành một phần thời gian tham gia hoạt động tại đơn vị.

Tiến sĩ Trịnh Xuân Thắng cho biết, hình thức hợp tác này giúp trung tâm tận dụng kiến thức, kinh nghiệm của chuyên gia trong việc tư vấn định hướng công nghệ, giải quyết các vấn đề chuyên môn. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia ở nước ngoài có thể hỗ trợ quá trình triển khai, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Xây dựng hệ sinh thái để phát huy nguồn lực nhân tài

Không chỉ dừng ở chính sách thu nhập, việc xây dựng môi trường làm việc và hệ sinh thái hỗ trợ nhân tài cũng được xem là yếu tố quyết định hiệu quả triển khai. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoàng - Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh cần hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực, đổi mới cách nhận diện nhân tài và xây dựng cơ sở dữ liệu số hoặc website chuyên biệt để kết nối với chuyên gia trong nước, quốc tế.

Các nhà khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, góp phần phát huy nguồn lực nhân tài

Đồng thời, việc truyền thông rộng rãi các chính sách sẽ giúp thành phố tiếp cận đội ngũ trí thức, nhà khoa học có năng lực và kinh nghiệm ở nhiều quốc gia, mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhận định việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số của thành phố, góp phần thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Như vậy, tăng đãi ngộ là bước đi quan trọng để TP. Hồ Chí Minh nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút nhân tài. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách không chỉ được quyết định bởi mức thu nhập mà còn phụ thuộc vào môi trường làm việc, cơ chế hợp tác linh hoạt và khả năng tạo điều kiện để chuyên gia phát huy năng lực, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố