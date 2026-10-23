TP. Hồ Chí Minh phổ biến chính sách BHXH mới

Tập trung vào tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hội nghị cập nhật chính sách bảo hiểm cho doanh nghiệp

Hội nghị nhằm cập nhật chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đơn vị tại khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền tập trung vào tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN và các biện pháp xử lí đối với những hành vi vi phạm. Qua đó, doanh nghiệp có thêm thông tin để chủ động cập nhật quy định, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Ông Nguyễn Duy Hiểu - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc phối hợp tổ chức hội nghị nhằm giúp các đơn vị trong khu chế xuất, khu công nghiệp nắm bắt chính sách mới, chủ động thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm.

Bên cạnh đó, hội nghị còn thông tin về Nghị quyết số 205 liên quan đến thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự, góp phần phổ biến các nội dung pháp luật được quan tâm đến doanh nghiệp.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH

Nội dung về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là việc chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH.

Theo thông tin được phổ biến tại hội nghị, từ ngày 1/9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Việc thay đổi này hướng đến đồng bộ dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Để chủ động thích ứng, doanh nghiệp cần theo dõi hướng dẫn chính thức của cơ quan BHXH, rà soát thông tin người lao động và cập nhật quy trình nghiệp vụ theo yêu cầu triển khai. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần được trao đổi với cơ quan BHXH để được hướng dẫn, tránh ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục và quyền lợi bảo hiểm.

Giải đáp khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách BHXH

Đại diện cơ quan BHXH trao đổi, giải đáp vướng mắc về chính sách

Ngoài việc phổ biến quy định, đại diện Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trực tiếp trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia BHXH, thụ hưởng chính sách và xử lí những tình huống phát sinh trong thực tiễn quản lí lao động tại doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động trao đổi, các đơn vị có cơ hội làm rõ những nội dung chưa thống nhất, nâng cao khả năng thực hiện đúng quy định và chủ động hơn trong công tác quản lí lao động.

Đồng thời, việc cập nhật chính sách và giải đáp vướng mắc góp phần tăng cường phối hợp giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp, hướng đến thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.