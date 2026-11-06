HĐND TP. Hồ Chí Minh khảo sát việc cấp giấy tờ tùy thân và chính sách hỗ trợ trẻ em

Rà soát thực trạng cấp giấy tờ tùy thân cho trẻ em

TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 2,6 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, hơn 1,9 triệu trẻ đăng ký thường trú, gần 645.000 trẻ đăng ký tạm trú và khoảng 47.000 trẻ khai báo nơi ở hiện tại. Theo thống kê, toàn Thành phố vẫn còn gần 400 trường hợp trẻ em chưa được cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Đại diện các sở, ngành tham dự buổi khảo sát về thực trạng cấp giấy tờ tùy thân và chính sách hỗ trợ trẻ em tại TP. Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết - Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc triển khai học bạ số đòi hỏi học sinh phải có mã định danh để cập nhật thông tin trên môi trường số. Vì vậy, công tác rà soát, bổ sung giấy tờ tùy thân cần được đẩy mạnh, tạo cơ sở thuận lợi cho hoạt động tuyển sinh và quản lý học sinh.

Tăng cường chính sách hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi trẻ em

Bên cạnh việc hoàn thiện giấy tờ tùy thân, các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ em cũng được quan tâm triển khai. Ông Tăng Phước Lộc - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tham mưu thực hiện Nghị quyết 83 của HĐND Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Các hoạt động chăm lo được triển khai thiết thực thông qua hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa và tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em.

HĐND TP. Hồ Chí Minh khảo sát những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy tờ tùy thân và bảo đảm quyền lợi trẻ em

Thông qua hoạt động khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Hồ Chí Minh tập trung đánh giá việc thực hiện các quy định về cấp giấy tờ tùy thân, đồng thời xác định những nhóm trẻ còn gặp khó khăn trong tiếp cận giáo dục, y tế và các chính sách an sinh.

Đẩy mạnh phối hợp, tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy tờ tùy thân

Theo ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Hồ Chí Minh, sự phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương đã giúp gần 500 trẻ em được giải quyết cấp giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, thống kê từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho thấy vẫn còn 382 trường hợp tại 68 phường, xã chưa được cấp giấy tờ. Trước thực trạng này, ông đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung giải quyết những trường hợp còn tồn đọng.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu, trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác cấp giấy tờ tùy thân cho trẻ em

Việc bảo đảm giấy tờ tùy thân cho trẻ em không chỉ phục vụ công tác quản lý dân cư mà còn tạo điều kiện để các em tiếp cận đầy đủ các chính sách giáo dục, y tế và an sinh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả chăm lo trẻ em, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế trên địa bàn Thành phố.