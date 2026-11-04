Hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai các giải pháp phòng ngừa ngay từ địa bàn dân cư. Từ việc quản lý cư trú tại khu nhà trọ, phát huy vai trò của lực lượng cơ sở đến hỗ trợ người sau cai nghiện, các mô hình đang góp phần hình thành mạng lưới phòng, chống ma túy gắn với đời sống cộng đồng.

Phòng chống ma túy từ cơ sở bắt đầu tại khu dân cư

Tại phường Tân Phú, công tác phòng, chống ma túy được cụ thể hóa bằng việc xây dựng môi trường sống an toàn ngay từ khu dân cư, đặc biệt tại những khu vực có đông người thuê trọ. Bên cạnh trách nhiệm quản lý cơ sở lưu trú, chủ nhà trọ còn là một mắt xích trong mạng lưới phòng ngừa tại địa bàn.

Người dân thực hiện khai báo thông tin để chủ trọ dễ kiểm soát tình hình an sinh tại nơi ở

Việc kiểm soát người thuê, ứng dụng công nghệ như camera và khóa vân tay, đồng thời phối hợp với lực lượng công an giúp chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường. Qua đó, nguy cơ phát sinh tệ nạn có thể được hạn chế ngay từ nơi ở.

Anh Bùi Thanh Phước - Chủ nhà trọ, phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh khu trọ có sự kiểm soát chặt chẽ bằng công nghệ như lắp camera và khóa dấu vân tay. Bên cạnh đó, anh cũng cho biết việc nắm chắc thông tin người thuê, chủ động phối hợp với công an và kịp thời phản ánh những biểu hiện bất thường cũng góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tệ nạn ngay từ nơi ở.

Lực lượng công an tiến hành rà soát công tác phòng, chống ma túy tại các khu trọ tại phường Tân Phú

Đồng thời, lực lượng công an cũng tăng cường kiểm tra, rà soát cư trú, nắm tình hình địa bàn và quản lý các đối tượng có nguy cơ. Theo Đại úy Cao Văn Xuân - Phụ trách khu phố 10, phường Tân Phú, trọng tâm là chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Phát huy sức dân, xây dựng khu phố không ma túy

Không chỉ dừng ở tuyên truyền và nâng cao cảnh giác, công tác phòng, chống ma túy còn hướng đến hỗ trợ những người từng lầm lỡ có cơ hội ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý và sự đồng hành của khu phố góp phần kết nối người dân với các nguồn lực cần thiết.

Bà Nguyễn Thúy Anh - Trưởng khu phố 33, phường Tân Phú, cho biết khu phố giữ vai trò kết nối với chính quyền, kịp thời thông tin về những trường hợp có nguy cơ và hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập.

Từ góc độ quản lý địa phương, Chủ tịch UBND phường Tân Phú Võ Trương Bình nhấn mạnh vai trò của các lực lượng và tổ chức tại cơ sở trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Công an phường hiện đang nắm bắt hoàn cảnh cũng như tình hình của những người vừa tái hòa nhập cộng đồng sau khi cai nghiện, đồng thời có những giải pháp hướng dẫn, giúp đỡ như hỗ trợ giới thiệu họ tiếp cận những nguồn vay xã hội, tuyên truyền người dân xung quanh không kì thị để họ tiếp tục nỗ lực vượt ra khỏi tệ nạn và vươn lên trong cuộc sống. Ông Võ Trương Bình - Chủ tịch UBND phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Tại phường Xóm Chiếu, việc phát huy vai trò cộng đồng được thể hiện qua đăng ký xây dựng khu phố không ma túy. Tính đến tháng 9/2026, toàn phường có 14/23 khu phố đăng ký thực hiện mô hình. Đây là cơ sở để tiếp tục nâng cao cảnh giác, khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin và phối hợp phòng ngừa từ địa bàn.

Kết hợp phòng ngừa với đấu tranh ma túy, quản lý địa bàn

Theo Đại úy Nguyễn Phan Hoàng Vũ - Cán bộ Công an phường Xóm Chiếu, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, hoạt động mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Người dân và các lực lượng cơ sở cùng tham gia xây dựng khu phố không ma túy tại phường Xóm Chiếu

Trước tình hình này, lực lượng công an tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kiểm tra hành chính và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Song song với đó, sự tham gia của người dân, chủ nhà trọ, các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở giúp mở rộng mạng lưới phòng ngừa.

Từ những mô hình tại Tân Phú và Xóm Chiếu, công tác phòng, chống ma túy được triển khai theo hướng gắn trách nhiệm quản lý với sự chủ động của cộng đồng. Mỗi khu phố tích cực hơn, mỗi chủ nhà trọ trách nhiệm hơn và mỗi người sau cai nghiện được hỗ trợ kịp thời sẽ góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, hướng đến mục tiêu TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.