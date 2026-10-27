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Xã hội

Phường Xóm Chiếu tăng cường phòng ngừa tội phạm ma túy

KIỀU MINH, THIỆN TÙNG, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Công tác phòng chống ma túy vừa được tăng cường thông qua hoạt động tuyên truyền pháp luật và phiên tòa giả định tại phường Xóm Chiếu. Chương trình giúp người dân nhận diện hành vi vi phạm, nâng cao cảnh giác và phát huy vai trò cộng đồng trong phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Phường Xóm Chiếu tổ chức phiên tòa giả định về ma túy

Phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự tham gia chủ động của cộng đồng dân cư. Trong đó, việc tuyên truyền pháp luật bằng các tình huống trực quan giúp người dân hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa ngay tại địa bàn sinh sống.

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Hoạt động tuyên truyền pháp luật góp phần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy tại khu dân cư

UBND phường Xóm Chiếu cũng đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với các vụ việc liên quan đến ma túy. Bên cạnh nội dung chuyên đề pháp luật, chương trình còn tổ chức phiên tòa giả định mô phỏng quá trình xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thông qua tình huống mô phỏng, người tham dự có điều kiện tìm hiểu quy trình xét xử và nhận thức rõ hơn về tính chất của hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Đồng thời, hoạt động này góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân bằng hình thức trực quan, dễ tiếp cận.

Phát huy vai trò cộng đồng trong phòng chống ma túy

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức pháp luật, chương trình hướng đến nâng cao trách nhiệm của người dân trong phát hiện và phòng ngừa các hành vi vi phạm. Khi cộng đồng chủ động cảnh giác và kịp thời cung cấp thông tin, lực lượng chức năng có thêm cơ sở để nắm bắt tình hình, xử lý vụ việc từ địa bàn dân cư.

Phường Xóm Chiếu tăng cường phòng ngừa tội phạm ma túy - Ảnh 2.

Người dân tham dự chương trình tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy tại phường Xóm Chiếu

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban điều hành Khu phố 23, phường Xóm Chiếu, cho biết chương trình hướng đến nâng cao cảnh giác trong cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động phòng ngừa và thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Chương trình hướng đến việc nâng cao cảnh giác cho người dân và cộng đồng; chủ động phòng ngừa, kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng địa bàn dân cư an toàn, lành mạnh.
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban điều hành Khu phố 23, phường Xóm Chiếu


Tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện vi phạm

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an phường Xóm Chiếu tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kiểm tra hành chính và đấu tranh xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Phường Xóm Chiếu tổ chức phiên tòa giả định về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhằm tuyên truyền pháp luật

Theo Đại úy Nguyễn Phan Hoàng Vũ, cán bộ Công an phường Xóm Chiếu, thời gian tới, địa phương cần đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao cảnh giác và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc phát hiện, cung cấp thông tin ngay từ cơ sở. Qua đó, phường hướng đến kéo giảm các vụ việc liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Thời gian tới, phường đặt mục tiêu sẽ tiếp tục nâng cao cảnh giác và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong phát hiện, cung cấp thông tin ngay từ cơ sở, từ đó kéo giảm tỷ lệ vụ việc liên quan đến ma túy trên địa bàn.
Đại úy Nguyễn Phan Hoàng Vũ - Cán bộ Công an phường Xóm Chiếu

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, việc duy trì tuyên truyền pháp luật và nâng cao trách nhiệm cộng đồng được kỳ vọng tạo thêm sự phối hợp giữa người dân với lực lượng chức năng. Về lâu dài, sự chủ động từ cơ sở sẽ góp phần xây dựng môi trường dân cư an toàn, lành mạnh và nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại địa phương.

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