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Xã hội

Lần đầu tiên TP. Hồ Chí Minh cho thuê nhà, đất theo Nghị quyết 31/2026/NQ-CP

HOÀNG YẾN
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(HTV) - Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh) đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà, đất công khai đợt 1.

Nhằm triển khai phương án khai thác, cho thuê nhà đã được UBND Thành phố thông qua tại Công văn số 10372/UBND-KT (ngày 23/10/2026), ngày 29/10/2026, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã ra Thông báo số 19069/TB-TTQLNGĐXD-QLKTCT. 

Đây là lần đầu tiên TP. Hồ Chí Minh thực hiện phương án cho thuê nhà, đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP.

Lần đầu tiên TP. Hồ Chí Minh cho thuê nhà, đất theo Nghị quyết 31/2026/NQ-CP - Ảnh 1.

Bước tiến mới này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội thiết thực, giúp người dân và cộng đồng doanh nghiệp

Về lộ trình thực hiện, thời gian nhận và nộp phiếu đăng ký diễn ra từ ngày 29/10/2026 đến ngày 5/11/2026. Tổ chức, cá nhân có thể nộp phiếu trong khung giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ). Sự kiện đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 6/11/2026 tại Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.

Để nắm bắt kịp thời thông tin chi tiết và danh mục nhà, đất cho thuê, các tổ chức và cá nhân có thể truy cập Cổng Thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh (hochiminhcity.gov.vn); Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (soxaydung.hochiminhcity.gov.vn) hoặc Trang Thông tin điện tử Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (hmcic.vn).

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