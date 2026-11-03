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Thời sự

Nhóm đối tượng dùng xuồng máy gây hàng loạt vụ trộm, cướp trên sông Đồng Nai

TRẦN THỊNH
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(HTV) - Lợi dụng các tuyến sông để tiếp cận nhà dân, công trình và cơ sở kinh doanh ven bờ, một nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai. Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ 8 vụ việc, khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Dùng xuồng máy tiếp cận, gây án rồi tẩu thoát

Nhóm đối tượng dùng xuồng máy gây hàng loạt vụ trộm, cướp trên sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Công an đang lấy lời khai cảu đối tượng Trần Hữu Bình

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ xâm phạm sở hữu tại các địa bàn ven sông Đồng Nai, trong đó có các phường Long Phước, Long Trường và Long Bình.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hữu Bình (sinh năm 1996, cư trú tại TP. Đồng Nai) có dấu hiệu liên quan đến các vụ việc. Ngày 11/10/2026, Bình bị phát hiện khi đang bán dây điện trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang tại khu vực cầu An Định, TP. Đồng Nai. Tang vật thu giữ gồm hàng trăm đoạn dây điện lõi nhôm và 16 kg dây điện lõi đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng liên quan gồm Trần Hữu Bình, Trần Văn Thiên, Nguyễn Thanh Tiền, Nguyễn Minh Thuận, Dương Hoài Vũ, Trần Thị Ngọc Hiền và Nguyễn Ngọc Quang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này sử dụng xuồng máy di chuyển trên các tuyến sông, tìm đến nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, các đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế nạn nhân rồi tẩu thoát bằng đường thủy.

Nhóm đối tượng dùng xuồng máy gây hàng loạt vụ trộm, cướp trên sông Đồng Nai - Ảnh 2.

Công an đang lấy lời khai đối tượng Trần Văn Thiên

Khởi tố 7 đối tượng, làm rõ 8 vụ việc

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản trong năm 2025 và 2026. Tài sản chiếm đoạt gồm tiền, vàng, điện thoại, dây điện, bình ắc quy và dầu. Trong đó, có vụ đối tượng đột nhập phòng ngủ, dùng dao khống chế nạn nhân và yêu cầu mở khóa điện thoại để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng dùng xuồng máy gây hàng loạt vụ trộm, cướp trên sông Đồng Nai - Ảnh 3.

Theo thứ tự từ phải qua trái là các đối tượng Trần Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Ngọc Quang, Dương Hoài Vũ, Trần Hữu Bình, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Thanh Tiền và Trần Văn Thiên

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 con dao, một cây rựa cùng khoảng 700 kg dây điện lõi nhôm, 16 kg dây điện lõi đồng và nhiều công cụ phục vụ việc trộm cắp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 7 đối tượng để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm đối tượng dùng xuồng máy gây hàng loạt vụ trộm, cướp trên sông Đồng Nai - Ảnh 4.

Tang vật các Công an TP. Hồ Chí Minh thu giữ được

Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ 8 vụ việc. Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc cơ quan Công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

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