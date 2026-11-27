Tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, mang theo hung khí và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự. Trước thực trạng này, Công an TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường các biện pháp truy xét, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa từ gia đình và địa phương.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, vô cớ tấn công người khác

Rạng sáng 22/11/2026, tại khu vực cây xăng số 12 trên đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông, xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng với sự tham gia của một nhóm đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên. Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm này mang theo dao tự chế với mục đích sử dụng để đánh nhau nếu xảy ra mâu thuẫn. Các đối tượng đã cầm hung khí lao vào tấn công một thiếu niên sinh năm 2011, đồng thời truy đuổi người này và những người đi cùng khi họ bỏ chạy.

Nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng hung khí, tấn công người khác tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hạnh Thông khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan và đưa về trụ sở làm việc.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu - Phó Đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hạnh Thông đã tổ chức truy xét, bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật".

Cũng liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng, tại khu đô thị Sala, phường An Khánh, một nhóm gồm 9 thanh thiếu niên mang theo 3 cây mã tấu, tìm người để đánh vì cho rằng bị nhìn đểu. Nhóm này đã vô cớ tấn công hai thanh niên tại khu vực. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Khánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng truy xét, mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Theo Trung úy Khổng Tường Đông Hậu - Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, qua làm việc, các đối tượng khai nhận chỉ vì cho rằng bị người khác nhìn đểu nên đã ra tay tấn công. Nhóm này thường tụ tập vào ban đêm thông qua mạng xã hội, từ nhiều địa bàn lân cận đến khu đô thị để vui chơi, tụ tập.

Tăng cường phòng ngừa, ngăn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Theo cơ quan công an, một số đối tượng liên quan đến các vụ việc trên đã nghỉ học, có biểu hiện chịu ảnh hưởng từ các trò chơi điện tử bạo lực và những nội dung mang tính giang hồ trên không gian mạng. Đây là vấn đề đáng lưu ý trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, nhất là khi các hành vi bạo lực có thể xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, thậm chí không có nguyên nhân rõ ràng.

Công an TP. Hồ Chí Minh truy xét, mời các đối tượng liên quan vụ gây rối về làm việc

Thượng tá Đinh Đức Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thời gian qua, trước một số vụ việc gây rối trật tự công cộng, Công an Thành phố kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, lực lượng công an khuyến cáo gia đình và chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là thanh thiếu niên thuộc diện quản lý tại địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP

Công an TP. Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối, đánh nhau, mang theo hung khí và xâm phạm trật tự công cộng. Đồng thời, mỗi gia đình cần quan tâm hơn đến sinh hoạt, các mối quan hệ và hoạt động trên không gian mạng của con em; chính quyền địa phương cần phát huy vai trò quản lý, phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, giáo dục và phòng ngừa từ sớm.

Mỗi gia đình cần quan tâm hơn đến sinh hoạt, các mối quan hệ và hoạt động trên không gian mạng của con em

Theo quy định pháp luật, tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.