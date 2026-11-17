Tại gia đình cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu, Trung tướng Mai Hoàng cùng đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của ông cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đoàn công tác thăm gia đình cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu

Cố Giáo sư Trần Văn Giàu là Anh hùng thời kỳ đổi mới, được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và Giải thưởng Hồ Chí Minh. Những cống hiến của ông là dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học và sự phát triển của Thành phố.

Hoạt động thể hiện lòng tri ân đối với những đóng góp của các nhà giáo tiêu biểu

Đoàn cũng đến thăm Nhà giáo Lê Xuân Hồng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương.

Đoàn công tác đến thăm Nhà giáo Lê Xuân Hồng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tại các nơi đến thăm, Trung tướng Mai Hoàng bày tỏ lòng biết ơn đối với những nhà giáo tiêu biểu đã dành nhiều tâm huyết, đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố. Đồng thời, gửi lời chúc các gia đình, nhà giáo luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác và có thêm những đóng góp thiết thực, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo Công an Thành phố bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp cho giáo dục và đào tạo



