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Xã hội

Phát hiện vụ tổ chức sử dụng ma túy, công an làm rõ đường dây mua bán hồng phiến

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Công an xã Nam Trạch phát hiện vụ tổ chức sử dụng ma túy, mở rộng điều tra hoạt động mua bán, thu giữ 109 viên hồng phiến.

Phát hiện vụ tổ chức sử dụng ma túy, công an làm rõ đường dây mua bán hồng phiến - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Nam Trạch (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Ngày 14/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Nam Trạch vừa phát hiện vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Nam Trạch phát hiện Đặng Thái Duy (SN 2003) và Lý Hoài Long (SN 1997), cùng trú tại xã Nam Trạch, có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ông Đặng Minh Hồng, ở thôn Phú Quý.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Từ vụ việc trên, Công an xã Nam Trạch tiến hành đấu tranh, mở rộng xác minh và phát hiện thêm các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, ngày 1/11, Đặng Thái Duy cùng Nguyễn Quốc Phương (SN 1992, trú thôn Bắc Dinh, xã Nam Trạch) mua 192 viên ma túy từ Nguyễn Quang Phú (SN 1995, trú phường Đồng Thuận) để sử dụng và bán lại cho nhiều người tại xã Nam Trạch cùng các địa phương lân cận.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Quang Phú, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 47 viên ma túy hồng phiến.

Trong quá trình điều tra, Công an xã Nam Trạch đã vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú. Nguyễn Quốc Phương đã đến cơ quan công an đầu thú và tự nguyện giao nộp 62 viên ma túy hồng phiến.

Sau đó, Nguyễn Quang Phú cũng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Như vậy, từ việc phát hiện 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an xã Nam Trạch đã mở rộng điều tra, làm rõ hoạt động mua bán ma túy liên quan đến nhiều người, thu giữ tổng cộng 109 viên hồng phiến.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Nguồn: Báo Lao động

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