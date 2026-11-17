Phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng

Thông qua tình huống xét xử bị cáo về tội "Cố ý gây thương tích", phiên tòa tái hiện trình tự xét xử, giúp học sinh tiếp cận các quy định pháp luật một cách trực quan, sinh động.

Phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực trên không gian mạng tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh

Nâng cao ý thức kiểm soát hành vi, lời nói cả ngoài đời thực lẫn trên không gian mạng

Qua đó, các em hiểu rõ hơn hậu quả của những hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức kiểm soát hành vi, lời nói và cách ứng xử trong các mối quan hệ, cả ngoài đời thực lẫn trên không gian mạng.

Phiên tòa tái hiện trình tự xét xử với các vai chủ tọa, hội thẩm nhân dân, luật sư

Nhận biết, phòng tránh rủi ro khi tham gia mạng xã hội

Thông qua hoạt động này, phiên tòa giả định giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và biết cách nhận biết, phòng tránh các rủi ro khi tham gia mạng xã hội.

