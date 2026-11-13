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Văn hóa - Giải trí

Tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026

HOÀNG HẠNH, AN KIÊN, YẾN HOÀNG, NGÔ MY, NHƯ Ý, TƯỜNG LAM
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(HTV) - Tối 12/11, công tác tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026 đã diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, tập trung rà soát các tiết mục nghệ thuật, hệ thống sân khấu và những khâu phối hợp kỹ thuật.

Tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật

Tối 12/11, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, công tác tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026 được triển khai với trọng tâm rà soát các tiết mục biểu diễn và vận hành hệ thống sân khấu. Các khâu phối hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh trình chiếu được chú trọng nhằm bảo đảm sự liên kết xuyên suốt chương trình.

Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 1.

Tiết mục đơn ca kết hợp hình ảnh đồ họa trên màn hình LED, tạo điểm nhấn nghệ thuật trong chương trình

Các tiết mục nghệ thuật kết hợp nhiều hình thức biểu diễn hiện đại cùng công nghệ đồ họa số, tái hiện những câu chuyện về văn hóa, con người, đời sống và sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Nội dung chương trình được xây dựng xoay quanh thông điệp "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố".

Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 2.
Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 3.
Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 4.
Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 5.

Các tiết mục âm nhạc kết hợp vũ đạo, âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng

Đáng chú ý, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhóm múa và lực lượng biểu diễn, kết hợp với hệ thống màn hình LED cùng các hiệu ứng sân khấu. Những nội dung từ chính trị, xã hội, giáo dục đến du lịch, nghệ thuật và đời sống được thể hiện qua các phần trình diễn, hướng đến việc giới thiệu những giá trị tích cực của sáng tạo nội dung số.

Tổng duyệt đồng bộ các khâu kỹ thuật

Song song với các tiết mục nghệ thuật, công tác tổng duyệt tập trung vào việc phối hợp giữa các bộ phận phụ trách nội dung, điều phối sân khấu và vận hành kỹ thuật. 

Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 6.
Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 7.

Ban tổ chức trao đổi và phối hợp điều hành các nội dung trong quá trình tổng duyệt

Một trong những điểm nhấn của chương trình là nghi thức công bố thông điệp, giới thiệu bộ nhận diện Tuần lễ và ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh. Các nội dung này được thiết kế với sự kết hợp giữa nghi thức trên sân khấu, hình ảnh đồ họa và hiệu ứng trình chiếu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa những bộ phận thực hiện.

Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 8.
Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 9.
Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 10.
Đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp tổng duyệt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 - Ảnh 11.

Các thành viên ê-kíp HTV trao đổi, chụp ảnh và phối hợp thực hiện những nội dung của chương trình

Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, hướng đến kết nối cộng đồng nhà sáng tạo, các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp và đơn vị truyền thông. Sự kiện được kỳ vọng mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác và thúc đẩy phát triển lĩnh vực sáng tạo nội dung số tại Thành phố.

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