Kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung số

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố”, Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số hướng đến tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam trong lòng một đô thị hiện đại. Sự kiện góp phần triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 tại buổi họp báo (Ảnh: Đức Nhân)

Thông qua hoạt động này, Thành phố kỳ vọng phát huy khả năng sáng tạo trên môi trường số, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung. Qua đó, những thông tin tích cực được lan tỏa rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh đến công chúng trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Đức Nhân)

Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), giới thiệu về mô hình “Trạm truyền thông số - Studio dLocals Hoàn Kiếm” (Ảnh: Đức Nhân)

Nhiều hoạt động trải nghiệm và kết nối tại Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số 2026

Tuần lễ diễn ra từ ngày 13 đến 14/11/2026 tại khu vực đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Chuỗi hoạt động gồm phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số từ ngày 9 đến 13/11, lễ khai mạc lúc 18 giờ ngày 13/11, kết hợp công bố thông điệp sự kiện và định hướng phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số.

Buổi công bố Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026 thu hút sự tham gia của đông đảo KOL, KOC và cộng đồng sáng tạo nội dung (Ảnh: Đức Nhân)

Trong ngày 14/11, chương trình tọa đàm đối thoại lãnh đạo Thành phố với cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ 30 tại Khách sạn Rex Sài Gòn. Cùng ngày, hội thảo và đào tạo chuyên môn được tổ chức từ 14 giờ đến 17 giờ 30, tập trung trang bị kiến thức về pháp luật nội dung số, chuẩn mực văn hóa, kỹ năng sản xuất nội dung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.).

Các KOL, KOC bày tỏ cảm nhận và kỳ vọng về Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số, đồng thời chia sẻ góc nhìn về vai trò của cộng đồng sáng tạo trong việc lan tỏa những giá trị tích cực (Ảnh: Đức Nhân)

Không gian trưng bày, trải nghiệm số diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11, giới thiệu các nền tảng TikTok, YouTube, Meta, các đơn vị quản lý đa kênh (MCN), cùng những trải nghiệm công nghệ AI, VR/AR, phòng thu trực tiếp và thử thách mạng xã hội. Đêm biểu diễn âm nhạc kết nối trực tiếp ca sĩ, KOLs, nhà sáng tạo nội dung với người dân và giới trẻ sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 14/11 tại khu vực đường Nguyễn Huệ.

Phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi sáng tạo nội dung số “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, dành cho mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi sáng tạo nội dung số “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, khuyến khích cộng đồng lan tỏa hình ảnh, văn hóa và con người Thành phố trên các nền tảng số (Ảnh: Đức Nhân)

Cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam trong lòng TP. Hồ Chí Minh hiện đại, khuyến khích cộng đồng phát hiện, ghi lại và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đời sống, con người và bản sắc Việt Nam trong nhịp sống đô thị.

Cuộc thi là sân chơi thúc đẩy thế hệ trẻ sáng tạo nội dung tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố bằng ngôn ngữ sáng tạo số (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)



Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải tập thể và 5 giải cá nhân. Trong đó, giải tập thể dành cho doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh (MCN) có hoạt động tham gia tích cực nhất và đơn vị địa phương có nhiều tác phẩm dự thi nhất. Các giải cá nhân gồm: Tác phẩm xuất sắc nhất, Tác phẩm sáng tạo số đặc sắc nhất, Tác phẩm có nội dung lan tỏa cộng đồng cao nhất, Tác phẩm hiệu ứng truyền thông tốt nhất và Nhà sáng tạo nội dung số triển vọng nhất.

Thông qua tuần lễ và cuộc thi, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng xây dựng cộng đồng sáng tạo nội dung số năng động, có trách nhiệm; đồng thời tăng cường lan tỏa những giá trị văn hóa, hình ảnh và con người Thành phố trên không gian mạng.