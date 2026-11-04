Tiền đạo Jesús de Miguel qua đời ở tuổi 30

Bóng đá Tây Ban Nha đón nhận tin buồn khi tiền đạo Jesús de Miguel của CLB Tenerife qua đời ngày 3/11, ở tuổi 30, sau một tai nạn trong trận đấu với FC Andorra.

Sự việc xảy ra trong những phút cuối trận đấu diễn ra ngày 2/11 tại sân Heliodoro Rodríguez López. Trong tình huống tranh chấp bóng, thủ môn Jesús Owono của Andorra lao ra cản phá và va chạm mạnh với vùng ngực của De Miguel.

Cầu thủ Tenerife lập tức ngã xuống sân và được đội ngũ y tế sơ cứu. Anh sau đó được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Trận đấu đang có tỉ số 2-2 phải tạm dừng ở phút bù giờ thứ 18.

Ban đầu, Tenerife thông báo tình trạng của De Miguel ổn định dù chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, cầu thủ này đã không qua khỏi sau khi bị ngừng tim.

Ngày 3/11, CLB Tenerife chính thức xác nhận De Miguel qua đời lúc 8g sáng theo giờ địa phương. Thông tin khiến người hâm mộ và cộng đồng bóng đá Tây Ban Nha bàng hoàng.

Nhiều CLB lớn, trong đó có Barcelona và Real Madrid, đã gửi lời chia buồn đến gia đình cầu thủ và Tenerife. Chủ tịch FC Andorra Gerard Piqué cũng bày tỏ sự tiếc thương trước mất mát này.

Trước sự việc đau lòng, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha quyết định hoãn các trận đấu được lên lịch trong ngày 3/11, bao gồm các trận thuộc Cúp Nhà vua và Cúp Nhà vua nữ. Một sự kiện của đội tuyển U21 Tây Ban Nha cũng bị hủy.

Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) thông báo sẽ tổ chức phút mặc niệm trước các trận đấu tại những giải đấu Châu Âu trong tuần này. Sự ra đi của Jesús de Miguel để lại niềm tiếc thương trong cộng đồng bóng đá Tây Ban Nha.

Nguồn: Reuters