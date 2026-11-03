Tay vợt Carlos Alcaraz: "Năm 2027, cuộc đua quần vợt nam sẽ không chỉ có tôi và Jannik Sinner"

Nỗ lực của tay vợt Carlos Alcaraz sau chấn thương

Vừa qua, tay vợt Carlos Alcaraz chính thức đăng quang tại giải quần vợt ATP 500 Vienna Open 2026. Đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại của ngôi sao người Tây Ban Nha sau thời gian dưỡng thương.

Carlos Alcaraz chính thức đăng quang tại giải quần vợt ATP 500 Vienna Open 2026 (Ảnh: Reuters)

Đầu mùa giải năm nay, anh từng giành danh hiệu Grand Slam thứ bảy tại Australian Open. Tuy nhiên, chấn thương ở cổ tay sau đó đã buộc anh phải nghỉ thi đấu hơn bốn tháng. Kể từ khi tái xuất tại US Open, anh đã nhanh chóng lấy lại phong độ và liên tiếp giành được hai chức vô địch tại các giải đấu Japan Open và Vienna Open.

Trong tuần này, Alcaraz sẽ tiếp tục tranh tài tại giải quần vợt Paris Masters, đồng thời hướng tới mục tiêu khép lại mùa giải thành công tại ATP Finals từ ngày 15/11.

Carlos Alcaraz đánh giá cao các ứng viên cạnh tranh vào năm 2027



Chia sẻ sau chức vô địch tại Áo, tay vợt Carlos Alcaraz đã nhận định về cục diện năm 2027. Anh dự đoán mùa giải tới sẽ có nhiều ứng viên thực thụ cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Trong hai mùa giải 2024 và 2025, Alcaraz cùng Sinner đã thay nhau giành trọn bốn danh hiệu Grand Slam. Tuy nhiên, chấn thương của hai tay vợt dẫn đầu năm nay đã tạo cơ hội cho những ứng viên khác.

Alexander Zverev đã giành chức vô địch ở cả hai giải đấu lớn (Ảnh: Reuters)

Trong năm 2026, Alexander Zverev đã giành chức vô địch ở cả hai giải đấu lớn là French Open và US Open. Trước thành tích của các đồng nghiệp, Alcaraz đã dành nhiều lời khen ngợi cho Zverev. Nhà vô địch Vienna Open nhận xét Zverev đã chứng minh được năng lực và xứng đáng là tay vợt hay nhất năm nay.

Bên cạnh đó, Alcaraz nhận định Shelton là một ứng viên rất tiềm năng và giàu tham vọng sau lần đầu vào đến chung kết Grand Slam. Theo Alcaraz, Shelton đang rất khao khát chinh phục thêm nhiều thành tích hơn nữa trong mùa giải năm sau.

Shelton được nhận định là một ứng viên rất tiềm năng (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, một số tay vợt khác cũng thi đấu rất tốt và tập luyện với nỗ lực rất lớn. Alcaraz thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không muốn nói cuộc đua sẽ chỉ có tôi và Jannik". Tay vợt người Tây Ban Nha tin chắc sẽ có nhiều đối thủ mạnh xuất hiện vào năm tới.

Anh nhấn mạnh giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải đóng vai trò rất quan trọng đối với mọi tay vợt. Các vận động viên cần tập luyện nghiêm túc trong nhiều tuần để đạt thể trạng tốt nhất.

Nguồn tin: Reuters