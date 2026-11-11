Lamine Yamal xuống phố Barcelona tặng quà người hâm mộ

Thay vì tổ chức một buổi giao lưu thông thường, tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona đã lái xe đến nhiều địa điểm trong thành phố, gặp gỡ người hâm mộ và trao những phần quà đặc biệt, trong đó có 100 bộ tai nghe.

Lamine Yamal giữ lời hứa sau World Cup

Sau khi đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026, tiền đạo Lamine Yamal đã thực hiện lời hứa tặng 100 bộ tai nghe cho người hâm mộ.

Ngôi sao trẻ của Barcelona chuẩn bị những hộp quà, di chuyển bằng ô tô qua nhiều địa điểm trong thành phố để trực tiếp trao tặng cho các cổ động viên.

Trước đó, Yamal từng tuyên bố sẽ tặng 100 bộ tai nghe nếu đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup. Chia sẻ trong video ghi lại hoạt động, cầu thủ này nhắc lại lời hứa và cho biết sẽ mang những món quà đến tận tay người hâm mộ.

Lamine Yamal chuẩn bị các hộp quà trước khi di chuyển qua nhiều địa điểm tại Barcelona để trao tặng người hâm mộ

Để thông báo địa điểm trao quà, Yamal sử dụng mạng xã hội Instagram, tạo cơ hội cho các cổ động viên đến gặp gỡ và nhận quà trực tiếp. Toàn bộ hành trình cũng được ghi hình và đăng tải trên kênh YouTube của cầu thủ.

Lamine Yamal mang bất ngờ đến người hâm mộ

Tại các điểm dừng chân, sự xuất hiện của Lamine Yamal thu hút sự chú ý của người đi đường. Nhiều cổ động viên ngạc nhiên khi bất ngờ gặp ngôi sao Barcelona và được anh trực tiếp trao tặng những phần quà.

Trong một tình huống, Yamal tiếp cận nhóm thanh niên để hỏi địa điểm ăn tối. Sau cuộc trò chuyện, cầu thủ này bất ngờ tặng họ những bộ tai nghe như một lời cảm ơn.

Không dừng lại ở hoạt động trao quà, Yamal còn tổ chức những thử thách nhỏ dành cho người hâm mộ. Các cổ động viên được mời trả lời câu hỏi liên quan đến bóng đá để có cơ hội nhận thêm quà tặng.

Lamine Yamal trò chuyện với một cổ động viên nhí trong hoạt động trao quà bất ngờ trên đường phố Barcelona

Đáng chú ý, một nhóm cổ động viên đã giành được bốn vé xem trận đấu của Barcelona tại UEFA Champions League sau khi trả lời chính xác câu hỏi về mẫu giày thi đấu mà Yamal đang sử dụng.

Hoạt động giao lưu trực tiếp mang đến những khoảnh khắc bất ngờ cho người hâm mộ, đồng thời đánh dấu việc Lamine Yamal thực hiện cam kết tri ân cổ động viên sau thành công của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.