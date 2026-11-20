Metro số 1 đã vận chuyển hơn 20 triệu lượt khách trong 10 tháng qua.

Ông Vũ Văn Vịnh cho biết, trong 10 tháng qua, tuyến metro số 1 vận hành 72.933 lượt tàu, bình quân khoảng 240 lượt mỗi ngày. Lượng khách trung bình đạt 66.645 lượt/ngày, tăng hơn 3,5 triệu lượt tính chung cả kỳ so với cùng kỳ năm 2025.

Từ khi khai thác thương mại ngày 22/12/2024 đến hết tháng 10/2026, tuyến đã vận chuyển hơn 41,57 triệu lượt khách và vận hành an toàn 155.069 lượt tàu.

Theo số liệu vận hành, tuyến metro đang phục vụ ngày càng rõ nhu cầu đi lại hằng ngày. Cụ thể, trong 10 tháng, tuyến ghi nhận hơn 3,12 triệu lượt khách sử dụng vé tháng, chiếm khoảng 15,4% tổng lượng khách, đồng thời phục vụ hơn 1,72 triệu lượt học sinh, sinh viên. Tháng 9, mỗi lượt tàu chở trung bình 793 khách trong khung giờ 7 - 9 giờ và 718 khách trong khung giờ 16 giờ 30 phút - 18 giờ 30 phút, so với mức bình quân 273 khách mỗi lượt tàu trong tháng.

Kết quả khảo sát cho thấy hành khách đánh giá cao khả năng chủ động thời gian, tiện nghi trên tàu và việc ít chịu ảnh hưởng của ùn tắc, thời tiết. Tỷ lệ chạy tàu đúng giờ trong 7 tháng năm 2026 đạt khoảng 98%. Tuy nhiên, một số hành khách vẫn phải đi bộ khá xa hoặc sử dụng thêm phương tiện để đến ga và tiếp tục hành trình. Hiện 11 trong số 14 ga có bãi giữ xe cá nhân.

Để cải thiện khả năng tiếp cận nhà ga, Thành phố đã tổ chức 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với 14 ga metro. Các đơn vị đã hoàn thành hành lang đi bộ có mái che tại ga Bến Thành, Thảo Điền và An Phú, đồng thời đưa vào sử dụng 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga. Sở Xây dựng đang hoàn thiện phương án vé liên thông xe buýt và metro, trong khi ứng dụng MultiGo hỗ trợ người dân tra cứu tuyến và lựa chọn hành trình kết hợp nhiều phương tiện.

Hành khách sử dụng metro số 1 để đi học, đi làm và đi chơi dịp Lễ, Tết.

Năm 2027, Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các tuyến xe buýt kết nối, bãi giữ xe và lối đi bộ đến ga. Ngành giao thông sẽ sử dụng dữ liệu vé điện tử và dữ liệu vận hành để dự báo nhu cầu, bố trí tần suất chạy tàu phù hợp, nhất là vào giờ cao điểm.

Tuyến metro số 1 hiện có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn 3 toa, với khoảng cách giữa hai chuyến vào giờ cao điểm khoảng 6 phút. Đơn vị vận hành đang nghiên cứu khả năng rút khoảng cách này xuống khoảng 4 phút 30 giây với đội tàu hiện có. Về dài hạn, Thành phố sẽ xem xét bổ sung toa xe và đoàn tàu 6 toa, đồng thời chuẩn bị phương án trung chuyển và thanh toán liên thông khi các tuyến mới, trong đó có metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, đi vào khai thác.

Nguồn: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh-metro-so-1-da-phuc-vu-hon-20-trieu-luot-khach-trong-10-thang-post1404373.html