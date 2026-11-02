Đồng loạt 9 nhà ga tăng tốc thi công xuyên đêm
Tính đến nay, 9 trong tổng số 11 nhà ga của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã bước vào giai đoạn thi công đường dẫn và tường vây.
Mới đây nhất, nhà ga ngầm trọng điểm ST02 - Tao Đàn chính thức triển khai thi công đường dẫn. Dù mới nhận bàn giao mặt bằng và bước vào thi công tường vây ít ngày, nhà thầu ga Tao Đàn cho biết đang dốc toàn lực để sớm đẩy nhanh các hạng mục tiếp theo trong thời gian tới.
Tầm quan trọng và áp lực kỹ thuật tại ga ngầm trung tâm TP. Hồ Chí Minh
Ga Tao Đàn nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, có chiều dài gần 245 mét và được thiết kế 3 tầng ngầm. Đây là nhà ga đóng vai trò đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến đường sắt đô thị tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Với tính chất trọng điểm này, việc tăng tốc thi công, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình được xác định là yêu cầu tiên quyết.
Theo Kỹ sư Nguyễn Quốc Lộc - Tư vấn giám sát trưởng các nhà ga 1, 2, 3, 4, Dự án Metro số 2, do công trình đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, đội ngũ tư vấn giám sát luôn túc trực 24/7 trên công trường để đồng hành cùng các nhà thầu. Việc kiểm tra và nghiệm thu được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật nhằm bảo đảm tuyệt đối về an toàn, chất lượng cũng như tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Tiến độ khẩn trương tại các nhà ga dọc tuyến metro số 2
Công trường thi công các nhà ga metro đang được khẩn trương triển khai, đạt từ 4% đến gần 70% khối lượng
Cùng với ga Tao Đàn, các nhà ga Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bà Quẹo và Phạm Văn Bạch đang khẩn trương thi công hạng mục tường vây và tường dẫn. Đến nay, tổng khối lượng thi công tại các nhà ga này đã đạt từ 4% đến gần 70%.
Đối với các nhà ga còn lại, các đơn vị thi công cũng đang gấp rút tập kết máy móc, thiết bị và chuẩn bị phương án phân luồng giao thông để chính thức triển khai vào cuối tháng 11 này.
Email:
Mã xác nhận: