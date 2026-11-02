Đồng loạt 9 nhà ga tăng tốc thi công xuyên đêm

Tính đến nay, 9 trong tổng số 11 nhà ga của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã bước vào giai đoạn thi công đường dẫn và tường vây.

Mới đây nhất, nhà ga ngầm trọng điểm ST02 - Tao Đàn chính thức triển khai thi công đường dẫn. Dù mới nhận bàn giao mặt bằng và bước vào thi công tường vây ít ngày, nhà thầu ga Tao Đàn cho biết đang dốc toàn lực để sớm đẩy nhanh các hạng mục tiếp theo trong thời gian tới.

Chúng tôi đang triển khai các hạng mục phụ trợ như tường dẫn, hố chứa đất, cầu đỡ xe và tập kết thiết bị để chuẩn bị thi công tấm tường vây đầu tiên vào ngày 5/11. Nhà thầu tổ chức thi công xuyên suốt ba ca, ba mũi. Hiện những khu vực không vướng mặt bằng vẫn đang được đẩy mạnh để bảo đảm tiến độ tổng thể.

Ông Đỗ Anh Duy - Chỉ huy trưởng nhà thầu Thiên An thi công ga Tao Đàn, tuyến metro số 2

Tầm quan trọng và áp lực kỹ thuật tại ga ngầm trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Công trường thi công dự án metro tại khu vực ga Tao Đàn trên đường Cách Mạng Tháng Tám

Ga Tao Đàn nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, có chiều dài gần 245 mét và được thiết kế 3 tầng ngầm. Đây là nhà ga đóng vai trò đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến đường sắt đô thị tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Với tính chất trọng điểm này, việc tăng tốc thi công, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình được xác định là yêu cầu tiên quyết.

Chúng tôi tổ chức thi công 3 ca 4 kíp liên tục để bảo đảm tiến độ. Dù nhà ga ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh đòi hỏi kỹ thuật, an toàn khắt khe và còn vướng mắc hạ tầng ban đầu, toàn đội vẫn dốc lực triển khai song song các hạng mục để đạt hiệu quả cao nhất. Ông Hoàng Mạnh Thông - Cán bộ kỹ thuật Công ty Cơ khí 1, nhà thầu Thiên An thi công ga Tao Đàn, tuyến metro số 2

Theo Kỹ sư Nguyễn Quốc Lộc - Tư vấn giám sát trưởng các nhà ga 1, 2, 3, 4, Dự án Metro số 2, do công trình đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, đội ngũ tư vấn giám sát luôn túc trực 24/7 trên công trường để đồng hành cùng các nhà thầu. Việc kiểm tra và nghiệm thu được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật nhằm bảo đảm tuyệt đối về an toàn, chất lượng cũng như tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Tiến độ khẩn trương tại các nhà ga dọc tuyến metro số 2

Công trường thi công các nhà ga metro đang được khẩn trương triển khai, đạt từ 4% đến gần 70% khối lượng

Cùng với ga Tao Đàn, các nhà ga Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bà Quẹo và Phạm Văn Bạch đang khẩn trương thi công hạng mục tường vây và tường dẫn. Đến nay, tổng khối lượng thi công tại các nhà ga này đã đạt từ 4% đến gần 70%.

Đối với các nhà ga còn lại, các đơn vị thi công cũng đang gấp rút tập kết máy móc, thiết bị và chuẩn bị phương án phân luồng giao thông để chính thức triển khai vào cuối tháng 11 này.