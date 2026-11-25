Mở rộng mạng lưới Metro, tăng cường kết nối đô thị

3 tuyến metro dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 nằm trong số 8 tuyến metro được TP. Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư, hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030. Để chuẩn bị triển khai, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh đang tham vấn ý kiến các đơn vị trong nước và quốc tế về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển hệ thống đường sắt đô thị nhằm mở rộng mạng lưới giao thông công cộng

Tuyến Metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) dài khoảng 30,7km, bố trí 19 nhà ga và depot Phú Chánh. Tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh) dài khoảng 33,2km, trong đó đoạn đi trên cao gần 18km, với 24 nhà ga và một depot tại Hiệp Bình Phước.

Trong khi đó, tuyến Metro số 6 giai đoạn 1 (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dài hơn 25,6km, gồm 13 ga ngầm, 4 ga trên cao và một depot.

Quy mô đầu tư 3 tuyến Metro dự kiến khởi công vào cuối năm 2026

Hiện nay, các dự án đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà thầu trong nước và quốc tế. Trong quá trình tham vấn, các đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai, đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt là tăng cường chuyển giao công nghệ và phát huy năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Lê Hữu Toản - Phó Giám đốc dự án nghiên cứu khả thi FEED tuyến Metro số 1, Liên danh tư vấn TEDI - FACON cho biết: “Tuyến đường sắt đô thị số 1 chủ yếu đi trên cầu cạn, do đó các nhà thầu trong nước hoàn toàn có thể làm chủ khâu xây dựng. Tuy nhiên, hệ thống thiết bị và công nghệ vẫn là thách thức, cần có sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài”.

Sự kết hợp giữa nhà thầu trong nước và quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam từng bước tiếp nhận, làm chủ công nghệ, góp phần phát triển ngành công nghiệp đường sắt đô thị.

Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ khởi công

Đến nay, 3 tuyến Metro đã cơ bản hoàn thành việc lập dự án đầu tư. Các thủ tục dự án thành phần giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật cũng đã được hoàn tất, hướng tới đáp ứng yêu cầu khởi công vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, đặc biệt đối với các đoạn đi ngầm, vẫn đặt ra nhiều thách thức.

Ông Nguyễn Hữu Khánh Nguyên - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đất Việt, Liên danh tư vấn tuyến Metro số 2 nhận định: “Việc bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật cũng rất quan trọng. Nếu các công tác này chậm trễ, tiến độ triển khai dự án sẽ bị ảnh hưởng”.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung vật liệu và năng lực thi công của nhà thầu, Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Các đơn vị tư vấn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và bảo đảm tiến độ triển khai các dự án metro

Đồng thời, nội địa hóa và chuyển giao công nghệ cũng được xác định là những định hướng quan trọng trong quá trình xây dựng hồ sơ lựa chọn nhà thầu, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo thuận lợi cho công tác vận hành sau này.

Ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đưa ra những yêu cầu cụ thể nhằm thúc đẩy nội địa hóa ở mức tối đa, đồng thời phát huy năng lực hiện có của các doanh nghiệp Việt Nam”.

Song song với công tác chuẩn bị khởi công 03 tuyến metro mới, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai thi công tuyến Metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành, tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, hướng tới mục tiêu hoàn thành 255km đường sắt đô thị vào năm 2030.