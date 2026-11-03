Màn lội ngược dòng của tay vợt Harriet Dart tại chung kết Guangzhou Open

Tại giải quần vợt Guangzhou Open tổ chức ở Trung Quốc, tay vợt Harriet Dart (30 tuổi, quê ở Hampstead, Anh) bắt đầu hành trình từ vòng loại. Trước khi bước vào trận chung kết WTA Tour đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt số 5 nước Anh từng cứu 3 điểm kết thúc trận đấu ở bán kết trước đối thủ Sun Xinran.

Harriet Dart khởi đầu bất lợi khi mất bàn giao bóng (Ảnh: The Guardian)

Đối thủ của cô trong trận chung kết Guangzhou Open là Lilli Tagger, tay vợt 18 tuổi người Áo giữ vị trí hạt giống số 4 của giải và là nhà vô địch trẻ French Open 2025.

Bước vào set đầu tiên, Harriet Dart khởi đầu bất lợi khi mất bàn giao bóng ngay game mở màn. Cô phải cứu thêm 1 điểm bẻ giao bóng (break point) ở lượt giao bóng kế tiếp trước khi có được game thắng đầu tiên trên bảng điểm.

Dù tay vợt 30 tuổi đã đòi lại bàn giao bóng để cân bằng tỷ số 4-4, Tagger lập tức bẻ lại bàn giao bóng ngay sau đó và khép lại set một với chiến thắng 6-4.

Sang set thứ hai, vận động viên người Anh tận dụng thành công cơ hội bẻ giao bóng đầu tiên để vươn lên dẫn trước 5-3. Cô duy trì lợi thế này và giành chiến thắng 6-3, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trong set quyết định, thế trận diễn ra căng thẳng khi hai tay vợt tạo ra chuỗi 5 lần liên tiếp để đôi bên mất quyền giao bóng. Chuỗi giằng co chấm dứt khi Dart cứu thành công hai cơ hội bẻ giao bóng của đối thủ để giữ lại game cầm giao bóng, qua đó vượt lên dẫn 5-3.

Ngay ở game cầm giao bóng thứ chín, Dart đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu khi có được 2 điểm vô địch. Tuy nhiên, Tagger đã cứu được điểm đầu tiên bằng một cú giao bóng mạnh, còn ở điểm thứ hai, Dart lại đánh bóng thuận tay trúng lưới.

Dù bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc, tay vợt người Anh vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ở game giao bóng ngay sau đó, cô chỉ để đối thủ giành đúng 1 điểm (điểm 15) trước khi tung ra cú giao bóng khiến Tagger không thể trả bóng thành công, qua đó ấn định chiến thắng 6-4 ở set ba.

Chức vô địch Guangzhou Open đưa tay vợt Harriet Dart trở lại top 100 thế giới

Phát biểu ngay trên sân sau trận đấu, Harriet Dart cho biết cô đã cố gắng kìm nén sự xúc động. Cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ huấn luyện trong suốt tuần qua. Bên cạnh đó, nhà tân vô địch bày tỏ niềm vui khi được thi đấu trước đông đảo khán giả tại Quảng Châu và hy vọng sẽ trở lại giải đấu vào năm sau.

Harriet Dart giành danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 30 tại Quảng Châu (Ảnh: The Guardian)

"Tuần thi đấu này cho thấy ngay cả khi rơi vào thế khó và nhiều người nghĩ tôi đã hết cơ hội, tôi vẫn có thể vượt qua. Hôm nay là một trận đấu rất khó khăn. Tôi tin chắc Lilli sẽ tiếp tục tiến xa và đạt được nhiều danh hiệu trong tương lai", Dart chia sẻ.

Chức vô địch tại Trung Quốc giúp tay vợt Harriet Dart trở lại top 100 tay vợt hàng đầu trên bảng xếp hạng WTA. Đồng thời, kết quả này cũng giúp cô giành suất vào thẳng vòng đấu chính giải Grand Slam đầu năm là Australian Open vào tháng 1 tới.

Sau giải Wimbledon, tay vợt Harriet Dart đã giành 19 chiến thắng trong tổng số 24 trận đấu tại WTA Tour trên mặt sân cứng (Ảnh: The Guardian)

Tính từ sau giải Wimbledon, tay vợt Harriet Dart đã giành 19 chiến thắng trong tổng số 24 trận đấu tại WTA Tour trên mặt sân cứng. Thành tích ấn tượng này nâng tổng số trận thắng của cô tại hệ thống giải WTA mùa này lên 23 trận sau 34 lần ra sân, đánh dấu tỷ lệ thắng cao nhất trong sự nghiệp của cô.

Nguồn tin: The Guardian