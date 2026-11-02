Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Lưu Diệc Phi khép màn với tạo hình tựa cô dâu

Xuất hiện ở vị trí cuối cùng trên thảm đỏ, Lưu Diệc Phi diện thiết kế thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026 của nhà mốt Tamara Ralph. Chiếc đầm satin ánh bạc dáng cúp ngực được xử lý bằng những nếp xếp ly tinh tế, kết hợp khăn voan mỏng và trang sức cao cấp Bulgari, tạo nên tổng thể thanh lịch, mang hơi hướng cổ điển.

Lưu Diệc Phi diện đầm satin ánh bạc của Tamara Ralph, kết hợp khăn voan và trang sức Bulgari (Ảnh: Weibo)

Chất liệu satin bắt sáng cùng phần voan mềm mại làm nổi bật vẻ nhẹ nhàng của thiết kế. Với cách trang điểm tiết chế và phong thái điềm tĩnh, nữ diễn viên lựa chọn hình ảnh sang trọng thay vì những chi tiết cầu kỳ, tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Tạo hình nhanh chóng khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh cô dâu đồng thời gợi nhớ vai Bạch Tú Châu của Lưu Diệc Phi trong phim truyền hình Kim phấn thế gia. Đây cũng là một trong những vai diễn gắn liền với hình ảnh thanh lịch của nữ diễn viên trong lòng khán giả.

Ban tổ chức giới thiệu Lưu Diệc Phi bằng thông điệp: “Người không chạy theo thời đại, bởi chính cô ấy là một thời đại hoàng kim”, phù hợp với chủ đề của đêm hội năm nay.

Hề Mộng Dao, Ngô Lỗi và Âu Dương Na Na tạo dấu ấn riêng

Bên cạnh Lưu Diệc Phi, Hề Mộng Dao là gương mặt mở màn thảm đỏ. Siêu mẫu lựa chọn đầm đuôi cá, kết hợp hiệu ứng ánh sáng chuyển động, tạo cảm giác như đang trình diễn trên sàn catwalk chuyên nghiệp.

Hề Mộng Dao mở màn thảm đỏ với thiết kế đầm đuôi cá (Ảnh: Weibo)

Ngô Lỗi xuất hiện với trang phục thuộc bộ sưu tập Xuân Hè của Burberry, phối vest trắng cùng áo kẻ sọc xanh lá. Cách kết hợp mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại cho nam diễn viên.

Ngô Lỗi xuất hiện trong trang phục Burberry tại Thịnh điển W 2026 (Ảnh: Weibo)

Trình Tiêu nổi bật với trang phục xanh thanh lịch tại Thịnh điển W 2026 (Ảnh: Weibo)

Trong khi đó, Âu Dương Na Na lựa chọn đầm vàng kim mang hơi hướng Hollywood cổ điển. Lý Nhất Đồng gây chú ý với thiết kế xuyên thấu, còn Lâm Duẫn tạo điểm nhấn bằng trang phục lông vũ. Sự khác biệt trong lựa chọn trang phục giúp thảm đỏ có thêm nhiều sắc thái, từ thanh lịch đến cá tính.

Âu Dương Na Na gây chú ý với đầm vàng kim mang hơi hướng Hollywood cổ điển (Ảnh: Weibo)

Dàn nghệ sĩ Hoa ngữ hội tụ trên thảm đỏ Thịnh điển W 2026 tại Macau (Ảnh: Weibo)

Thảm đỏ trở thành sân khấu trình diễn nhập vai

Thịnh điển W năm nay thử nghiệm hình thức thảm đỏ kết hợp trình diễn theo phong cách phim ca nhạc. Thay vì chỉ tạo dáng trước ống kính, mỗi khách mời xuất hiện cùng nhạc nền, ánh sáng và bối cảnh riêng, góp phần tạo nên mạch trình diễn xuyên suốt.

Lưu Diệc Phi kết màn tại sân khấu Thịnh điển W 2026 (Ảnh: Weibo)

Sự kiện quy tụ hơn 30 nghệ sĩ thuộc lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và thời trang. Bảy khách mời biểu diễn, trong đó có Châu Thâm, Uông Tô Lang và Thái Kiện Nhã, cũng mang đến những tiết mục được thiết kế riêng.

Với màn kết thúc của Lưu Diệc Phi cùng loạt tạo hình đa dạng, Thịnh điển W 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của các sự kiện thời trang Hoa ngữ, nơi phong cách cá nhân và cách dàn dựng sân khấu cùng tạo nên điểm nhấn.