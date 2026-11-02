Thế trận áp đảo giúp Alcaraz vô địch Vienna Open

Bước vào trận chung kết Vienna Open tại nhà thi đấu Wiener Stadthalle (Vienna, Áo), Carlos Alcaraz nhanh chóng làm chủ thế trận ngay từ những pha bóng đầu tiên. Tay vợt số hai thế giới sớm bẻ thành công cú giao bóng mở màn của Alex de Minaur.

Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz rạng rỡ bên chiếc cúp vô địch Vienna Open (Ảnh: Reuters)

Trước cường độ thi đấu dồn dập từ chủ nhân 7 danh hiệu Grand Slam, Alex de Minaur gặp rất nhiều khó khăn trong việc chống đỡ. Alcaraz liên tục ép đối thủ mắc lỗi đánh hỏng để khép lại set đầu tiên với chiến thắng cách biệt 6-1.

Tay vợt người Úc Alex de Minaur gặp khó khăn trong việc chống đỡ Alcaraz (Ảnh: Reuters)



Sang set thứ hai, tay vợt 27 tuổi người Úc duy trì thế bám đuổi quyết liệt. Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn thể hiện lối chơi toàn diện trên khắp mặt sân để thắng tiếp 6-4.

Khép lại trận chung kết sau 97 phút tranh tài, Alcaraz vô địch Vienna Open một cách thuyết phục, đồng thời nâng chuỗi toàn thắng khi đối đầu trực tiếp với De Minaur lên con số 7.

Tay vợt người Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng chung cuộc sau 97 phút thi đấu (Ảnh: Reuters)

Nối dài mạch thắng tại Vienna Open và hướng tới Paris Masters

Chiến thắng tại Áo mang về cho tay vợt 23 tuổi danh hiệu thứ 4 trong mùa giải 2026 và chiếc cúp thứ 28 trong sự nghiệp. Đáng chú ý, trong suốt 5 trận đấu tại Vienna, Alcaraz thể hiện phong độ vượt trội khi không để thua bất kỳ set đấu nào.

Chiếc cúp tại Vienna giúp Alcaraz đánh dấu danh hiệu thứ 4 trong mùa giải 2026 và thứ 28 trong sự nghiệp (Ảnh: Reuters)



Trước khi vô địch Vienna Open, anh từng đăng quang tại hai giải Qatar Open (Doha) và Japan Open (Tokyo). Thành tích này giúp tay vợt người Tây Ban Nha đạt kỷ lục toàn thắng 16-0 tại các giải đấu ATP 500 trong năm 2026, đồng thời nối dài mạch bất bại ở hệ thống giải đấu này lên 26 trận liên tiếp.

Alcaraz đạt kỷ lục toàn thắng 16-0 tại các giải đấu thuộc ATP 500 trong năm 2026 (Ảnh: Reuters)



Chiến thắng này giúp Alcaraz có khởi đầu thuận lợi ở loạt giải đấu tại châu Âu. Hiện tại, anh đang rất tự tin với giải Paris Masters diễn ra vào tuần sau. Trước đó, anh cũng đã sớm có vé dự giải đấu cuối năm ATP Finals tại Turin (Ý).

Về phía Alex de Minaur, tay vợt người Úc cũng di chuyển sang Paris để tiếp tục cuộc đua giành tấm vé dự ATP Finals năm thứ ba liên tiếp.

Nguồn tin: Reuters