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Thể thao

Giải Quần vợt WTA: Samsonova sớm dừng bước ở Japan Open, Leylah Fernandez lội ngược dòng tại Ningbo Open

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Loạt trận mở màn tại hai giải quần vợt nữ Japan Open (Nhật Bản) và Ningbo Open (Trung Quốc) diễn ra đầy bất ngờ khi nhiều tay vợt hạt giống sớm phải dừng bước. Đáng chú ý, hạt giống số 5 Liudmila Samsonova dừng chân sớm, trong khi Leylah Fernandez lội ngược dòng, đánh bại hạt giống số 7 Elise Mertens.

Cơn địa chấn tại giải Japan Open 

Tâm điểm của ngày mở màn giải Japan Open (Osaka, Nhật Bản) là cuộc đối đầu giữa Lilli Tagger và hạt giống số 5 Liudmila Samsonova. Tay vợt người Áo Lilli Tagger đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại đối thủ người Nga với tỷ số 6-3, 6-3 chỉ sau 72 phút thi đấu.

Giải Quần vợt WTA: Samsonova sớm dừng bước ở Japan Open, Leylah Fernandez lội ngược dòng tại Ningbo Open - Ảnh 1.

Hạt giống số 5 Liudmila Samsonova dừng chân ngay tại vòng 1 giải Japan Open (Ảnh: Reuters)

Trong trận đấu này, Tagger đã thể hiện phong độ giao bóng xuất sắc. Cô tận dụng thành công cả 3 cơ hội bẻ game giao bóng (break point) và bảo toàn trọn vẹn các bàn cầm giao bóng của mình. Tay vợt người Áo áp đảo hoàn toàn khi ghi được 19 điểm winner (ghi điểm trực tiếp), cao gấp đôi so với số lỗi tự đánh hỏng (9 lỗi).

Giải Quần vợt WTA: Samsonova sớm dừng bước ở Japan Open, Leylah Fernandez lội ngược dòng tại Ningbo Open - Ảnh 1.

Tay vợt người Áo Lilli Tagger đã có trận đấu ấn tượng trước hạt giống số 5 Liudmila Samsonova (Ảnh: Reuters)

Danh sách các hạt giống bị loại sớm tại giải năm nay vẫn chưa dừng lại ở đó. Hạt giống số 6 Janice Tjen (Indonesia) cũng bất ngờ nhận thất bại trước Ashlyn Krueger với tỷ số 4-6, 4-6. Krueger cho thấy sự sắc bén ở những thời điểm quyết định khi giành được break duy nhất trong mỗi set ở các game bản lề (4-4 set 1 và 3-3 set 2). Ngoài ra, tay vợt này còn đạt tỷ lệ ăn điểm từ 80% trở lên ở cả giao bóng một lẫn giao bóng hai.

Hạt giống duy nhất được hưởng niềm vui chiến thắng trong ngày thứ Hai là hạt giống số 4 Talia Gibson (Úc), sau khi cô chật vật vượt qua Harriet Dart (Anh) với tỷ số 7-5, 7-6 (6). Ở các diễn biến khác, Lanlanna Tararudee (Thái Lan) và Viktorija Golubic (Thụy Sĩ) đều có những chiến thắng nhẹ nhàng sau hai set đấu. Trong khi đó, trận đấu của hạt giống số 8 Katie Boulter phải tạm dừng vì trời mưa khi tỷ số đang là 6-3, 3-1 nghiêng về tay vợt người Anh.

Leylah Fernandez lội ngược dòng tại Ningbo Open

Cùng thời điểm tại Trung Quốc, giải WTA Ningbo Open cũng ghi nhận cú sẩy chân ngay tại vòng đầu của hạt giống số 7 người Bỉ Elise Mertens trước Leylah Fernandez.

Sau khi thua 2-6 ở set đầu, Fernandez đã kịp thời xốc lại tinh thần để thắng ngược Mertens với tỷ số 6-3 và 7-5 ở hai set tiếp theo. Đây là một chiến thắng mang đậm dấu ấn ý chí của tay vợt người Canada. Dù tung ra được 28 điểm winner, Fernandez lại mắc tới 42 lỗi tự đánh hỏng và 11 lỗi giao bóng kép. Tuy nhiên, bản lĩnh ở những thời khắc quyết định đã giúp cô cứu thành công 7/14 break point để giành vé đi tiếp.

Giải Quần vợt WTA: Samsonova sớm dừng bước ở Japan Open, Leylah Fernandez lội ngược dòng tại Ningbo Open - Ảnh 2.

Leylah Fernandez thành công lội ngược dòng (Ảnh: AP)

Trái ngược với Mertens, hạt giống số 8 Sorana Cirstea (Romania) đã có một khởi đầu suôn sẻ khi dễ dàng đánh bại tay vợt chủ nhà Han Shi với tỉ số 6-3, 6-2. Ở trận đấu cùng ngày, Marie Bouzkova (Cộng hòa Séc) vượt qua Kamilla Rakhimova sau hai set với cùng tỷ số 6-4, qua đó chính thức giành quyền vào vòng 2 để chạm trán hạt giống số 2 Iga Swiatek.

Nguồn tin: Reuters

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