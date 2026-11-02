Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Tái hiện câu chuyện sử thi vượt thời gian

Lấy cảm hứng từ Ramayana, bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa Rama và Sita đồng thời tái hiện hành trình lưu đày 14 năm trong rừng sâu của Rama cùng người em Lakshmana. Từ những thử thách trên đường lưu lạc đến cuộc đối đầu với Ravana, câu chuyện mở ra thế giới giàu màu sắc huyền thoại, nơi tình yêu, lòng trung thành, sự hy sinh và trách nhiệm đan xen.

Sử thi Ramayana đưa câu chuyện huyền thoại của Ấn Độ lên màn ảnh rộng (Ảnh: X)

Sức sống của Ramayana không chỉ nằm ở những cuộc chiến hay hành trình phiêu lưu, mà còn ở các giá trị đạo đức được gửi gắm qua lựa chọn của từng nhân vật. Rama đại diện cho hình ảnh người anh hùng gắn với bổn phận và danh dự; Sita là nhân vật trung tâm của câu chuyện tình yêu và những thử thách; trong khi Ravana tạo nên xung đột thúc đẩy diễn biến sử thi.

Khi được chuyển thể thành phim điện ảnh, chất liệu văn học cổ điển mở ra cơ hội để khán giả tiếp cận một phần di sản văn hóa Ấn Độ qua ngôn ngữ hình ảnh, diễn xuất và những trường đoạn hành động. Đây cũng là thử thách đối với ê-kíp trong việc cân bằng giữa tinh thần nguyên tác và cách kể chuyện phù hợp với khán giả hiện đại.

Dàn diễn viên nổi tiếng góp mặt

Phim có sự tham gia của Ranbir Kapoor trong vai Rama, Sai Pallavi đảm nhận vai Sita và Yash hóa thân thành Ravana. Bên cạnh đó, Ravi Dubey vào vai Lakshman, cùng các diễn viên như Arun Govil, Rakul Preet Singh và Lara Dutta trong những vai diễn khác nhau của câu chuyện.

Sai Pallavi vào vai Sita, nhân vật trung tâm trong câu chuyện tình yêu với Rama (Ảnh: X)

Sự góp mặt của dàn diễn viên này tạo thêm sức hút cho dự án, đặc biệt khi các nhân vật đều có vị trí quan trọng trong thiên sử thi. Việc thể hiện những hình tượng quen thuộc với công chúng Ấn Độ đòi hỏi diễn viên không chỉ tái hiện hành động mà còn truyền tải được chiều sâu cảm xúc, niềm tin và động lực của nhân vật.

Với thời lượng gần 3 giờ 15 phút, Sử thi Ramayana hướng đến trải nghiệm điện ảnh dài hơi, dành không gian để phát triển câu chuyện và thế giới huyền thoại. Tác phẩm dự kiến ra rạp Việt Nam từ ngày 6/11, góp thêm lựa chọn cho khán giả yêu thích phim sử thi, giả tưởng và những câu chuyện giàu màu sắc văn hóa.