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Thể thao

Diana Shnaider ngược dòng trước Fernandez, đăng quang Pan Pacific Open 2026

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Diana Shnaider đánh bại Leylah Fernandez với tỷ số 6-4, 5-7, 6-2 trong trận chung kết Pan Pacific Open tại Tokyo (Nhật Bản), qua đó giành danh hiệu WTA sau màn so tài kéo dài 2 giờ 18 phút.

Shnaider vượt khó trong trận chung kết với Fernandez

Mới đây, tay vợt người Nga Diana Shnaider vượt qua đối thủ Canada Leylah Fernandez để lên ngôi vô địch Pan Pacific Open. Shnaider khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 6-4 ở set đầu tiên.

Diana Shnaider ngược dòng trước Fernandez, đăng quang Pan Pacific Open 2026- Ảnh 1.

Dù bị dẫn trước, tay vợt người Nga vẫn thể hiện bản lĩnh lội ngược dòng giành chức vô địch Pan Pacific Open 2026 (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, tay vợt 22 tuổi đánh mất lợi thế trong set hai và để Fernandez thắng lại 7-5. Bước vào set quyết định, Shnaider tiếp tục chịu sức ép khi phải cứu ba điểm break sớm. Dù vậy, cô nhanh chóng lấy lại thế trận, thắng 6-2 để khép lại trận chung kết sau 2 giờ 18 phút.

Diana Shnaider ngược dòng trước Fernandez, đăng quang Pan Pacific Open 2026- Ảnh 2.
Diana Shnaider ngược dòng trước Fernandez, đăng quang Pan Pacific Open 2026- Ảnh 3.

Tay vợt người Nga ăn mừng chức vô địch Pan Pacific Open 2026, danh hiệu thứ sáu liên tiếp của cô tại các trận chung kết WTA (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng tại Tokyo giúp Shnaider nối dài thành tích ấn tượng: cô đã thắng liên tiếp sáu trận chung kết gần nhất trên hệ thống WTA. Tay vợt người Nga gửi lời cảm ơn và chúc mừng huấn luyện viên đồng hành cùng mình, đồng thời xem danh hiệu này là thành quả đáng tự hào và cái kết đẹp cho mùa giải.

Để thua Shnaider, Fernandez tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu

Với Leylah Fernandez, đây là trận chung kết thứ hai liên tiếp. Tuần trước, tay vợt Canada để thua Elena Rybakina, tay vợt số một thế giới, tại Ningbo Open. Fernandez từng giành chức vô địch Singapore Open hồi tháng 9.

Diana Shnaider ngược dòng trước Fernandez, đăng quang Pan Pacific Open 2026- Ảnh 4.

Leylah Fernandez thi đấu nỗ lực nhưng không thể tranh ngôi vô địch Pan Pacific Open 2026 tại Tokyo (Ảnh: Reuters)

Sau trận đấu, Fernandez chúc mừng Shnaider cùng đội ngũ huấn luyện, đồng thời bày tỏ hy vọng hai tay vợt sẽ còn có nhiều màn đối đầu hấp dẫn trong tương lai.

Nguồn tin: Reuters

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