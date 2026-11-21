Từ những chiếc xương của một loài cá nước ngọt khổng lồ, thầy trò một ngôi trường ở Brazil đã tạo ra loại than có khả năng lọc nước ô nhiễm. Sáng kiến độc đáo này không chỉ giúp bảo vệ nguồn nước mà còn hạn chế cả việc chặt phá cây rừng.

Xương cá pirarucu sau khi nung thành than và nghiền thành bột, được sử dụng làm vật liệu lọc nước ô nhiễm

Dự án này là của thầy trò trường Jose Mota tại thị trấn Manacapuru, nằm bên sông Solimoes. Nhóm nghiên cứu tận dụng phần đốt sống to dày của pirarucu - loài cá nước ngọt có thể dài tới 2 mét tại vùng Amazon.

Than sinh học được tạo ra từ xương cá pirarucu, sử dụng làm vật liệu hấp thụ tạp chất trong nước

Xương cá được nung ở 900 độ C để hóa than, sau đó nghiền mịn thành bột, có khả năng hấp thụ kim loại nặng và nhiều tạp chất gây ô nhiễm trong nước.

Đây là dạng carbon sinh thái, bền vững, và chúng ta không cần phải chặt phá cây xanh để sản xuất than hoạt tính. Galileu Da Silva Pires, Giáo viên

Giải pháp đặc biệt hữu ích đối với cư dân sinh sống ven sông tại vùng Amazon, nhất là vào mùa hạn hán và thiếu nước sinh hoạt.

Trước đây chúng em chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng giờ đã có thể lọc và cung cấp nước sạch bằng loại vật liệu vốn cũng có giá trị riêng. Ana Flavia Costa Lopes, Học sinh

Thầy và học sinh trường Jose Mota thực hiện mô hình lọc nước từ vật liệu tái chế trong phòng thí nghiệm

Bên cạnh thay thế than gỗ để bảo vệ rừng, giải pháp còn giúp Amazon giải quyết bài toán môi trường khác là tình trạng tích tụ lượng lớn chất thải thủy sản sau khi chế biến.



