Từ những chiếc xương của một loài cá nước ngọt khổng lồ, thầy trò một ngôi trường ở Brazil đã tạo ra loại than có khả năng lọc nước ô nhiễm. Sáng kiến độc đáo này không chỉ giúp bảo vệ nguồn nước mà còn hạn chế cả việc chặt phá cây rừng.
Dự án này là của thầy trò trường Jose Mota tại thị trấn Manacapuru, nằm bên sông Solimoes. Nhóm nghiên cứu tận dụng phần đốt sống to dày của pirarucu - loài cá nước ngọt có thể dài tới 2 mét tại vùng Amazon.
Xương cá được nung ở 900 độ C để hóa than, sau đó nghiền mịn thành bột, có khả năng hấp thụ kim loại nặng và nhiều tạp chất gây ô nhiễm trong nước.
Giải pháp đặc biệt hữu ích đối với cư dân sinh sống ven sông tại vùng Amazon, nhất là vào mùa hạn hán và thiếu nước sinh hoạt.
Bên cạnh thay thế than gỗ để bảo vệ rừng, giải pháp còn giúp Amazon giải quyết bài toán môi trường khác là tình trạng tích tụ lượng lớn chất thải thủy sản sau khi chế biến.
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