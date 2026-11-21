Các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh, Andy Burnham, với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leye, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU – Anh tại Brussels (Bỉ).

Các lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU-Anh tại Brussels, Bỉ, ngày 20/11/2026. (Nguồn: Al Jazeera)

Trong tuyên bố chung đưa ra sau Hội nghị, hai bên xác nhận các thỏa thuận sẽ giúp bãi bỏ thủ tục kiểm tra nông sản và thực phẩm, liên kết hệ thống giao dịch phát thải carbon và cho phép tối đa 100.000 thanh niên mỗi bên sang sinh sống, học tập và làm việc tại bên kia trong thời hạn tối đa 3 năm.

Với những vấn đề còn đang đàm phán, Anh và EU đặt mục tiêu đạt thỏa thuận trong vòng 6 tháng về mức học phí dành cho sinh viên EU tại Anh và sinh viên Anh tại các nước thành viên EU.

Hội nghị cũng mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và phối hợp ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Đây là hội nghị thượng đỉnh EU – Anh lần thứ hai kể từ khi Anh rời khỏi khối này.



