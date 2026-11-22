Theo báo cáo của NielsenIQ, tính đến tháng 3/2026, các chuỗi bán lẻ hiện đại lớn tại Việt Nam đạt 13.815 điểm bán. Trong đó, có hơn 1.500 cửa hàng tiện lợi được ghi nhận, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM, với sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế như Circle K, GS25, FamilyMart, MINISTOP và 7-Eleven. Trong một thị trường có sự hiện diện của nhiều chuỗi quốc tế, WiN ON được phát triển theo định hướng trở thành thương hiệu cửa hàng tiện lợi của người Việt, không chỉ hiện đại và tiện lợi, mà còn thực sự thấu hiểu khẩu vị, thói quen và nhịp sống của giới trẻ Việt Nam tại thành thị.

Biển hiệu WiN ON nổi bật với tông màu đỏ - trắng hiện đại, đánh dấu sự ra mắt của chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7 mang dấu ấn Việt

Một trong những điểm nhấn của WiN ON là danh mục đồ ăn chế biến sẵn (Ready-to-Eat), kết hợp các món Á - Âu với ẩm thực đường phố Việt Nam. Khách hàng có thể lựa chọn bánh mì chả cá, cơm tấm, bún mọc, cơm nắm bò sốt vang, cùng những thức uống quen thuộc như trà tắc, nước ép rau má, trà sen kem muối ở miền Nam hay trà sen cốm non ở miền Bắc.

Không khí sôi động tại sự kiện khai trương (Grand Opening) của WiN ON, mở đầu hành trình phát triển mô hình cửa hàng tiện lợi 24/7 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh sản phẩm, WiN ON chú trọng phát triển không gian cửa hàng như một điểm dừng chân để khách hàng mua sắm, ăn uống, gặp gỡ bạn bè và nghỉ ngơi giữa nhịp sống đô thị. Không gian được lấy cảm hứng từ phố phường và những nét văn hóa Việt Nam, với sự tư vấn của Malherbe - Công ty thiết kế đến từ Pháp, từng hợp tác với các thương hiệu như Dior và Louis Vuitton. Phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung kết hợp cùng các chất liệu văn hóa bản địa nhằm tạo nên trải nghiệm gần gũi với người tiêu dùng Việt.

Không gian cửa hàng trẻ trung, hiện đại do công ty thiết kế Malherbe (Pháp) tư vấn, tạo điểm dừng chân mua sắm và gặp gỡ gần gũi giữa nhịp sống đô thị

Mở cửa 24/7, WiN ON hướng tới phục vụ nhu cầu ăn uống và tiêu dùng tức thời của người Việt vào mọi thời điểm trong ngày, từ bữa sáng vội, giờ nghỉ trưa đến những bữa ăn muộn sau giờ làm. Không chỉ mở rộng lựa chọn tiện lợi cho người tiêu dùng, khi được kiểm chứng thành công và nhân rộng, mô hình cửa hàng tiện lợi 24/7 phục vụ các tiện ích thiết yếu sẽ góp phần phát triển kinh tế ban đêm tại các đô thị Việt Nam.

Khách hàng trải nghiệm quầy đồ ăn chế biến sẵn (Ready-to-Eat) đa dạng với bánh mì nóng giòn và nhiều món ăn quen thuộc phục vụ suốt 24/7

Trong thời gian đầu khi ra mắt, WiN On ưu tiên lắng nghe khách hàng, đánh giá hiệu quả vận hành và tiếp tục hoàn thiện mô hình dựa trên dữ liệu thực tế trước khi quyết định nhân rộng. Hiện WinCommerce đang vận hành hệ thống 10 cửa hàng tiện lợi 24/7 WiN ON tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.