Đánh giá năng lực số và xanh trong cùng một bộ công cụ

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo công bố Bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành số gắn với trưởng thành xanh (TMA) và Diễn đàn Tăng trưởng Chuyển đổi kép năm 2026.

Sự kiện ra mắt bộ công cụ đánh giá chuyển đổi kép cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Bộ công cụ TMA giúp doanh nghiệp đánh giá toàn diện mức độ ứng dụng công nghệ, tình hình sử dụng năng lượng, nguyên liệu và kết quả thực hiện các mục tiêu môi trường. Qua đó, công cụ hỗ trợ xác định những hạn chế và lĩnh vực cần ưu tiên cải thiện.

Ông Nguyễn Đức Trung chia sẻ về vai trò của bộ công cụ TMA trong lập kế hoạch chuyển đổi kép

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết kết quả đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp nhìn rõ mức độ sẵn sàng chuyển đổi kép ở từng lĩnh vực sản xuất. Trên cơ sở đó, các đơn vị có thể chủ động lập kế hoạch hoặc làm việc với đơn vị tư vấn để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, TMA còn có khả năng kết nối dữ liệu với Synesgy - hệ thống đánh giá doanh nghiệp về môi trường, xã hội và quản trị. Việc tích hợp này giúp hạn chế tình trạng doanh nghiệp phải kê khai lại cùng một thông tin trên nhiều hệ thống đánh giá khác nhau.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chọn hướng đầu tư

Với các doanh nghiệp nhỏ và vừa - nhóm chiếm gần 96% số lượng doanh nghiệp trên thị trường - nguồn lực dành cho việc đầu tư công cụ đánh giá và lập báo cáo còn rất hạn chế. Do đó, kết quả từ TMA giúp nhóm đối tượng này tiết kiệm đáng kể nguồn lực ở bước đánh giá ban đầu, đồng thời có thêm căn cứ vững chắc để làm việc với đơn vị tư vấn.

Diễn đàn Tăng trưởng Chuyển đổi kép năm 2026 là dịp trao đổi về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp

Song song với việc công bố bộ công cụ, Dự án Trung tâm Chuyển đổi kép giai đoạn 2024 - 2028 đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực chế biến nông sản, gỗ, giấy và dệt may. Nội dung hỗ trợ hướng đến việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, sử dụng tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu và giảm phát thải.

Việc gắn chuyển đổi số với sử dụng hiệu quả tài nguyên giúp doanh nghiệp cân nhắc các khoản đầu tư công nghệ dựa trên nhu cầu thực tế và mục tiêu môi trường. Đây là cơ sở quan trọng để cải thiện hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.



