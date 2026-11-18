Thông qua ứng dụng này, khi mua sắm hay sử dụng dịch vụ, người dân và du khách chỉ cần thực hiện ba bước đơn giản: quét mã QR tại các điểm chạm công cộng như sân bay, tuyến metro, siêu thị, nhà hàng; lựa chọn phiếu ưu đãi và xuất trình trực tiếp tại quầy thanh toán để tận hưởng tiện ích "một điểm chạm đa ưu đãi".

Theo ông Bùi Hoài Nam - Nhà đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Urbox, bài toán cốt lõi của đơn vị công nghệ khi tham gia nền tảng là tối ưu hóa sự thuận tiện, giúp mọi người dân đều có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các voucher điện tử trong đời sống hàng ngày.

Trải nghiệm "một điểm chạm đa ưu đãi" giúp kết nối đồng bộ các dịch vụ mua sắm, ẩm thực và giải trí trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Đằng sau sức lan tỏa của chiến dịch là sự hợp lực chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, tài chính hàng đầu. Bà Vũ Thị Minh Thúy, Phó Giám đốc Viettel TP. Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp đang triển khai 3 nhóm chương trình chuyên biệt dành cho khách hàng, doanh nghiệp và người dân, tận dụng thế mạnh về hạ tầng dữ liệu (data) sẵn có để đưa thông tin ưu đãi và kênh phân phối số tiếp cận tối đa tới cộng đồng.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, trục liên kết này còn hướng tới chuẩn hóa trải nghiệm cho khách quốc tế. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh nhận định, tài chính số và thanh toán không biên giới là xu thế tất yếu của thời đại. Do đó, các bên đang liên tục nghiên cứu, cho ra mắt những giải pháp thanh toán hiện đại nhất nhằm phục vụ du khách nước ngoài khi đến tham quan, mua sắm tại Thành phố.

Đánh giá về tầm nhìn dài hạn của chiến dịch, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thông qua "Vibrant HCMC", ngành Công Thương không chỉ đặt mục tiêu kích cầu tiêu dùng ngắn hạn mà còn hướng tới kiến tạo một hạ tầng thương mại - dịch vụ hiện đại, đồng bộ. Sự bắt tay giữa khu vực công và tư kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy bền vững, từng bước đưa TP. Hồ Chí Minh vươn tầm trở thành trung tâm mua sắm, dịch vụ và tài chính thông minh hàng đầu khu vực.