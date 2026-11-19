Sword & Silence tái hiện cuộc đấu trí giữa các thế lực thời Tam Quốc

Lấy bối cảnh thế kỷ thứ VII, "Sword & Silence" xoay quanh vua Munmu (626 - 681), người có công thống nhất ba vương quốc Silla, Goguryeo và Baekje. Tuy nhiên, hành trình xây dựng một quốc gia thống nhất không chỉ được quyết định trên chiến trường. Đó còn là cuộc đấu trí giữa những thế lực luôn tìm cách mở rộng quyền lực.

Câu chuyện bắt đầu khi Silla, vương quốc yếu nhất trong ba nước, liên minh với nhà Đường để đánh bại Baekje năm 660 và Goguryeo năm 668. Liên minh này ban đầu mang lại lợi thế quân sự cho Silla. Thế nhưng, nhà Đường sau đó lại trở thành mối đe dọa khi muốn kiểm soát toàn bộ bán đảo Triều Tiên.

Diễn viên Lee Hyun-wook trong vai Vua Munmu của Silla (Ảnh: KBS)

Trước nguy cơ mất quyền tự chủ, vua Munmu quyết định đối đầu với đồng minh cũ. Silla thống nhất phát động cuộc chiến kéo dài gần một thập kỷ nhằm đẩy quân Đường khỏi lãnh thổ.

Đạo diễn Kim Young-jo cho biết câu chuyện mang thông điệp đặc biệt với người Hàn Quốc hiện nay. Theo ông, những quyết định của các nhân vật lịch sử có thể làm thay đổi cục diện quốc tế. Thậm chí, một lựa chọn sai lầm cũng có thể quyết định sự tồn vong của cả quốc gia.

Nam diễn viên Jang Hyuk trong vai Yeon Gaesomun - một nhân vật quan trọng của Goguryeo (Ảnh: KBS)

Với 28 tập phim và kinh phí khoảng 30 tỷ won (21 triệu USD), "Sword & Silence" là dự án phim sử thi có mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của KBS. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Lee Hyun-wook trong vai vua Munmu, Kim Kang-woo vai vua Muyeol và Park Sung-woong vai danh tướng Kim Yu-sin. Jang Hyuk đảm nhận nhân vật Yeon Gaesomun, thủ lĩnh quyền lực của Goguryeo.

Sword & Silence gửi gắm thông điệp về ngoại giao và bản lĩnh quốc gia

Điểm đáng chú ý của "Sword & Silence" nằm ở cách khai thác mối quan hệ giữa chiến tranh và ngoại giao. Bộ phim không đơn thuần kể về cuộc kháng chiến chống nhà Đường. Tác phẩm còn cho thấy Silla phải trải qua nhiều năm thương lượng, tìm kiếm sự ủng hộ và chấp nhận những nhượng bộ để củng cố vị thế.

Trước khi sử dụng sức mạnh quân sự, vua Muyeol đã chủ động tiếp cận các vương quốc đối địch. Ông tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của hoàng đế nhà Đường để tạo lợi thế cho Silla. Chính những tính toán ngoại giao này góp phần định hình cục diện cuộc chiến sau đó.

Diễn viên Yang Hyun-min trong vai Đường Thái Tông (Ảnh: KBS)

Đạo diễn Kim Young-jo cũng lựa chọn cách kể chuyện đa chiều. Ê-kíp tập trung khai thác suy nghĩ và chiến lược của các nhân vật thuộc Silla, Goguryeo, Baekje và nhà Đường. Qua đó, khán giả có cơ hội nhìn nhận động cơ của từng thế lực thay vì chỉ đứng về một phía.

Theo nhà sản xuất, câu chuyện về Silla còn phản ánh khát vọng đoàn kết giữa những cộng đồng khác biệt. Quá trình thống nhất đã khép lại nhiều cuộc chiến kéo dài. Đồng thời, sự kết nối giữa các nền văn hóa góp phần tạo nền tảng cho hòa bình và ổn định.

Dù lấy cảm hứng từ lịch sử, bộ phim không chủ đích đồng nhất những xung đột thời cổ đại với tình hình chính trị hiện đại. Tuy nhiên, câu hỏi về vị thế của các quốc gia nhỏ trước sức ép từ những cường quốc vẫn mang tính thời sự.

Poster phim “Sword & Silence” (Ảnh: KBS)

Thông qua hành trình của vua Munmu, "Sword & Silence" gợi mở suy ngẫm về khả năng tự quyết định vận mệnh dân tộc. Trong một thế giới mà những thỏa thuận giữa các cường quốc có thể tác động đến nhiều quốc gia khác, bản lĩnh ngoại giao và sự chủ động chiến lược vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Bộ phim hiện được phát sóng trên KBS và phát trực tuyến toàn cầu trên Netflix.

Nguồn tin: The Korea Times