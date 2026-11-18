Màn trình diễn bùng nổ trên đất Singapore

Trong trận giao hữu diễn ra ngày 17/11, Brazil áp đảo Singapore với tỷ số 7-0. Tâm điểm của trận đấu là Vinicius Jr. khi tiền đạo 26 tuổi ghi liền ba bàn thắng chỉ trong 21 phút đầu tiên.

Ảnh Vinicius Jr. ăn mừng bàn thắng: Vinicius Jr. ghi hat-trick đầu tiên trong màu áo đội tuyển Brazil ở trận thắng Singapore 7-0 (Ảnh: FIFA)

Chân sút đang khoác áo Real Madrid mở tỷ số ở phút thứ 9 sau đường kiến tạo của Bruno Guimaraes. Sáu phút sau, anh tiếp tục tận dụng cơ hội từ pha phối hợp với Endrick để nhân đôi cách biệt. Đến phút 21, Vinicius hoàn tất cú hat-trick sau tình huống phối hợp cùng Estevao.

Đây là lần đầu tiên Vinicius ghi ba bàn trong một trận đấu cho đội tuyển quốc gia. Sau khi ngôi sao Real Madrid rời sân, Endrick ghi thêm bàn thắng trước giờ nghỉ. Estevao và Rayan lần lượt lập công trong hiệp hai, trước khi một cầu thủ Singapore phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 7-0 cho Brazil.

Tiền đạo Real Madrid ghi ba bàn chỉ trong 21 phút đầu trận, tạo nên màn trình diễn nổi bật trên sân Singapore (Ảnh: FIFA)

Kết quả này giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti kết thúc năm 2026 bằng trận thắng đậm, đồng thời tạo cú hích tinh thần sau thất bại 2-3 trước Nhật Bản chỉ ba ngày trước đó. Ở trận đấu với Nhật Bản, Vinicius cũng là cầu thủ ghi cả hai bàn cho Brazil.

Tín hiệu tích cực sau giai đoạn khó khăn

Trước trận đấu với Singapore, Vinicius đã có những chia sẻ cởi mở về phong độ của bản thân trong thời gian qua. Tiền đạo người Brazil thừa nhận anh chưa có sự chuẩn bị tốt nhất sau World Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển nước này phải dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại trước Na Uy.

Theo Vinicius, kết quả không như kỳ vọng đã ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần của các cầu thủ. Anh lựa chọn dành kỳ nghỉ để nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và tạm rời xa áp lực bóng đá. Tuy nhiên, ngôi sao 26 tuổi cũng nhìn nhận bản thân cần nỗ lực nhiều hơn để cải thiện phong độ.

Màn tỏa sáng của Vinicius góp phần giúp Brazil khép lại năm 2026 bằng chiến thắng đậm (Ảnh: FIFA)

Ở cấp câu lạc bộ, Vinicius trải qua giai đoạn khó khăn khi không ghi bàn trong nhiều trận đấu tại La Liga. Những màn trình diễn chưa đáp ứng kỳ vọng khiến anh trở thành tâm điểm tranh luận tại Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, Brazil cũng chịu sức ép từ người hâm mộ sau chuỗi kết quả thiếu ổn định trong nửa cuối năm.

Vinicius cho rằng những lời chỉ trích là điều khó tránh khỏi, nhất là khi Brazil đã lâu chưa giành chức vô địch World Cup và vừa trải qua một kỳ giải không thành công. Anh cũng nhấn mạnh đội tuyển đang trong quá trình tái thiết với nhiều cầu thủ trẻ, vì vậy cần thêm thời gian để định hình lối chơi.

Brazil giành chiến thắng 7-0 trước Singapore trong trận giao hữu cuối cùng của năm 2026 (Ảnh: FIFA)

Hat-trick trước Singapore là tín hiệu tích cực đối với Vinicius, nhất là sau hơn một tháng không ghi bàn ở cấp câu lạc bộ. Tiền đạo này bày tỏ hy vọng đây sẽ là cú hat-trick đầu tiên trong số nhiều lần lập công cho đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, Vinicius hiểu rằng một trận đấu thăng hoa chưa đủ để khẳng định mọi khó khăn đã được giải quyết. Anh cho biết sẽ trở lại Real Madrid, tiếp tục tập luyện và hướng đến việc duy trì phong độ tốt nhất trước khi hội quân cùng đội tuyển trong những đợt tập trung tiếp theo.

Với Brazil, chiến thắng trước Singapore mang ý nghĩa khích lệ trong giai đoạn đội bóng đang tìm kiếm diện mạo mới dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Còn với Vinicius Jr., ba bàn thắng trên đất Singapore có thể trở thành bước khởi đầu quan trọng để lấy lại sự tự tin và khẳng định vai trò đầu tàu trên hành trình hướng đến World Cup 2030.

Nguồn: FIFA