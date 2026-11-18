Công an TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng đối đầu nhà đương kim vô địch

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 17/11 ở Bình Dương, HLV Arthur Diles đánh giá Buriram United là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, sở hữu nhiều ngoại binh giàu năng lực. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Australia tin tưởng các học trò cũng có những nhân tố đủ khả năng tạo nên khác biệt.

HLV Arthur Diles khẳng định CLB Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ động chơi tấn công khi tiếp đón Buriram United (Ảnh: VFF)

Theo ông, ban huấn luyện đã xây dựng phương án chuẩn bị trên nhiều phương diện, từ lựa chọn nhân sự, tình hình chấn thương đến cách tiếp cận trận đấu. Toàn đội đang duy trì tinh thần tập luyện tích cực và sẵn sàng cho thử thách phía trước.

Về lực lượng, tiền vệ Minh Hoàng đang gặp chấn thương và dự kiến phải nghỉ thi đấu trong vài tuần tới. Dù thiếu vắng một nhân tố, HLV Arthur Diles cho biết những cầu thủ còn lại đều có sự chuẩn bị tốt. Ông cũng xem cuộc chạm trán với Buriram United là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ được thử sức trước một đối thủ giàu kinh nghiệm, qua đó tích lũy bản lĩnh và nâng cao trình độ.

Hướng đến lối chơi tấn công, không e ngại áp lực

Trước câu hỏi liệu Công an TP. Hồ Chí Minh có lựa chọn cách chơi thận trọng khi đối đầu đội bóng từng hai lần liên tiếp đăng quang Shopee Cup, HLV Arthur Diles khẳng định đội bóng sẽ không từ bỏ triết lý hướng đến chiến thắng.

Nhà cầm quân người Australia đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự và chiến thuật cho cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch (Ảnh: VFF)

Ông nhấn mạnh Công an TP. Hồ Chí Minh vốn ưu tiên lối chơi tấn công và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đó trong trận đấu sắp tới. Đây cũng là thông điệp thể hiện sự tự tin của đội chủ nhà trước đối thủ được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm tại đấu trường khu vực.

Nhà cầm quân người Australia cũng cho rằng việc một số cầu thủ Buriram United vắng mặt do tập trung cùng đội tuyển Thái Lan tham dự King's Cup là tình huống bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Bản thân Công an TP. Hồ Chí Minh cũng phải đối diện những vấn đề tương tự về nhân sự, vì vậy điều quan trọng là mỗi đội cần thích ứng và phát huy tốt nhất lực lượng hiện có.

Olaha đặt mục tiêu cùng đội bóng giành chiến thắng

Cùng tham dự buổi họp báo, tiền đạo Olaha thể hiện quyết tâm hướng đến kết quả tích cực. Chân sút này đang có thêm sự tự tin sau khi ghi bàn ở trận ra quân Shopee Cup gặp Ratchaburi FC, đồng thời vừa lập công trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Olaha tự tin hướng đến chiến thắng sau những dấu ấn ghi bàn trong màu áo CLB và đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Olaha khẳng định ghi bàn luôn là mong muốn của một tiền đạo, nhưng chiến thắng chung cuộc của tập thể mới là mục tiêu quan trọng nhất. Anh cùng các đồng đội sẽ nỗ lực chuẩn bị để có màn trình diễn tốt trước Buriram United.

Ở phía đối diện, HLV Raul Caneda cho biết Buriram United đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Dù thừa nhận áp lực đi kèm vị thế nhà đương kim vô địch, ông xem đây là động lực để toàn đội tiếp tục nỗ lực. Ban huấn luyện đội khách cũng đã nghiên cứu trận ra quân của Công an TP. Hồ Chí Minh và chuẩn bị phương án chiến thuật phù hợp.

Cuộc đối đầu giữa Công an TP. Hồ Chí Minh và Buriram United diễn ra lúc 18 giờ ngày 18/11 trên sân vận động Bình Dương, thuộc lượt trận thứ hai bảng A Shopee Cup 2026/2027. Với quyết tâm chơi tấn công của đội chủ nhà cùng mục tiêu bảo vệ danh hiệu của đại diện Thái Lan, trận đấu hứa hẹn mang đến màn so tài đáng chú ý.

Nguồn: VFF