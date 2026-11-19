Disney+ Hàn Quốc chọn cuộc đua đường dài bằng nội dung bản địa

Thay vì chạy theo những thành công ngắn hạn, Disney+ Hàn Quốc xác định chiến lược phát triển dài hạn. Nền tảng ưu tiên khai thác thế mạnh kể chuyện, mở rộng trải nghiệm giải trí và xây dựng mối kết nối bền vững với khán giả.

Bà Kim So-youn - Giám đốc điều hành Walt Disney Company Korea cho biết mục tiêu không phải cạnh tranh về tốc độ tăng trưởng thuê bao. Disney+ muốn tạo ra giá trị giải trí toàn diện và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.

Bà Kim So-youn, giám đốc điều hành của Walt Disney Company Korea, phát biểu tại một buổi họp báo ở khách sạn Conrad Seoul (Ảnh: Walt Disney Company Korea)

Sau khi triển khai nội dung gốc Hàn Quốc từ năm 2022, nền tảng ghi nhận sức hút quốc tế tăng đáng kể. Thời gian xem nội dung Hàn Quốc tăng 27 lần tại Trung và Nam Mỹ. Con số này tăng 7 lần tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Trong khi đó, Mỹ và Canada ghi nhận mức tăng gấp 6 lần.

Đáng chú ý, "The Remarried Empress" trở thành nội dung Hàn Quốc được xem nhiều nhất trên Disney+ toàn cầu trong ba ngày đầu phát hành.

Thành công này tiếp tục củng cố chiến lược đầu tư vào những câu chuyện có khả năng tiếp cận khán giả quốc tế (Ảnh: Disney+)

Disney+ cũng chuẩn bị ra mắt nhiều dự án mới, gồm mùa 2 Moving, The Koreans, Portraits of Delusion, Born Guilty, The Miracles of the Namiya General Store, Code và A Man's Man. Bên cạnh phim ảnh, nền tảng mở rộng chương trình thực tế, sitcom, phim tài liệu và các định dạng sáng tạo mới.

Disney+ mở rộng giải trí, thể thao và kết nối cộng đồng người hâm mộ

Không chỉ đầu tư phim truyền hình, Disney+ còn tăng cường nội dung giải trí thực tế nhằm mở rộng đối tượng khán giả. Sau thành công quốc tế của "Battle of Fates", chương trình dự kiến trở lại với mùa thứ hai.

Format này cũng được lên kế hoạch chuyển thể tại Anh, trong khi phiên bản Mexico và Tây Ban Nha đang được cân nhắc (Ảnh: Disney+)

Một dự án đáng chú ý khác là "Friend-zoned". Chương trình thực tế mang màu sắc chống lãng mạn, khai thác những thử thách trong tình bạn giữa nam và nữ.

Ở lĩnh vực thể thao, Disney+ mở rộng phát sóng trực tiếp thông qua ESPN. Danh mục bao gồm thể thao điện tử, MLB, NBA và mùa giải Formula E 2027. Nền tảng đồng thời triển khai gói Standard có quảng cáo và hợp tác với Gmarket nhằm tăng khả năng tiếp cận người xem.

Ông Choi Yeon-u - Giám đốc phụ trách nội dung địa phương tại Walt Disney Company Korea, phát biểu trong một buổi họp báo tại khách sạn Conrad Seoul (Ảnh: Walt Disney Company Korea)

Dù nội dung Hàn Quốc tạo được sức hút quốc tế, thị trường nội địa vẫn là bài toán cạnh tranh. Disney+ khẳng định các khoản đầu tư tại Hàn Quốc không chỉ phục vụ khán giả địa phương. Đây còn là động lực phát triển cho hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Việc kết hợp thế mạnh kể chuyện của Disney, cộng đồng người hâm mộ quốc tế và năng lực sáng tạo của Hàn Quốc được kỳ vọng tạo nên hệ sinh thái giải trí có sức sống lâu dài. Qua đó, Disney+ hướng đến trở thành điểm kết nối giữa khán giả, những câu chuyện và các cộng đồng yêu thích nội dung trên toàn thế giới.

Nguồn tin: The Korea Times