Zverev khẳng định bản lĩnh trước Shelton

Tại Turin (Italy), Alexander Zverev có màn tái đấu Ben Shelton đầy duyên nợ, sau cuộc đối đầu giữa hai tay vợt ở trận chung kết Mỹ mở rộng trước đó. Với phong độ ổn định cùng khả năng giao bóng hiệu quả, tay vợt người Đức tiếp tục khẳng định sự vượt trội khi giành chiến thắng sau hai set.

Ben Shelton tỏ rõ sự tiếc nuối sau khi bỏ lỡ một điểm số trong trận đấu với Alexander Zverev tại ATP Finals 2026 ở Turin, Italy (Ảnh: AP)

Ben Shelton đã thử nhiều phương án chiến thuật, từ chủ động lên lưới, duy trì vị trí cuối sân cho đến thực hiện những pha giao bóng lên lưới. Tuy nhiên, trước khả năng kiểm soát trận đấu chắc chắn của Zverev, những nỗ lực của tay vợt người Mỹ vẫn chưa thể tạo nên khác biệt.

Alexander Zverev tập trung thi đấu trong cuộc đối đầu với Ben Shelton tại vòng bảng ATP Finals 2026 (Ảnh: AP)

Ở set đầu tiên, Zverev nhanh chóng chiếm ưu thế và giành chiến thắng 6-2. Sang set hai, Shelton thi đấu quyết tâm hơn, tạo ra thế trận cân bằng và buộc đối thủ bước vào loạt tie-break. Dẫu vậy, bản lĩnh của tay vợt người Đức tiếp tục được thể hiện đúng thời điểm. Zverev giành chiến thắng 7-4 trong loạt tie-break, khép lại trận đấu bằng một cú thuận tay passing shot đầy chính xác.

Đây là chiến thắng thứ bảy liên tiếp của Zverev trước Shelton trong các lần đối đầu trực tiếp. Đáng chú ý, tay vợt người Đức chỉ mắc 10 lỗi tự đánh hỏng, trong khi đối thủ có đến 24 lỗi. Kết quả này giúp Zverev nâng thành tích tại vòng bảng lên 2 trận toàn thắng và chính thức giành vé vào bán kết ATP Finals 2026.

Chiến thắng cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ ATP Finals 2024, Zverev giành hai chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ thuộc nhóm 10 tay vợt hàng đầu thế giới.

Arthur Fils nuôi hy vọng đi tiếp sau màn ngược dòng

Ở trận đấu trước đó, Arthur Fils vượt qua Rafael Jodar với tỷ số 4-6, 6-2, 6-2, qua đó có chiến thắng đầu tiên trong lần đầu tham dự ATP Finals.

Sau khi để thua set mở màn, tay vợt người Pháp nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, phát huy những cú thuận tay uy lực và gia tăng sức ép lên đối thủ. Trong khi đó, Jodar có dấu hiệu suy giảm thể lực từ giữa set hai và phải nhờ đến sự chăm sóc y tế. Tay vợt người Tây Ban Nha thậm chí cần bổ sung năng lượng trong thời gian nghỉ giữa các game nhưng vẫn không thể ngăn đà tiến công của Fils.

Rafael Jodar gặo khó khăn trong một tình huống thi đấu với Arthur Fils tại ATP Finals 2026. Tay vợt người Tây Ban Nha gặp khó khăn về thể lực trong trận đấu (Ảnh: AP)

Ở tuổi 20, Jodar là tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự ATP Finals ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở cấp độ ATP Tour. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp khiến anh đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Về phía Fils, tay vợt 22 tuổi từng phải nghỉ thi đấu tám tháng vì chấn thương lưng và chỉ bắt đầu mùa giải từ tháng 2. Anh cũng bỏ lỡ Roland Garros do vấn đề thể lực. Sau những trải nghiệm này, Fils cho biết sẽ cân nhắc giảm số lượng giải đấu tham dự trong năm 2027 nhằm bảo vệ sức khỏe và duy trì phong độ lâu dài.

Arthur Fils ăn mừng sau khi giành quyền chọn giao bóng trong cuộc đối đầu với Rafael Jodar. Tay vợt người Pháp khép lại trận đấu bằng chiến thắng ngược dòng 4-6, 6-2, 6-2 (Ảnh: AP)

Với kết quả hiện tại, Zverev đã chắc suất bán kết, trong khi Shelton và Fils vẫn phải cạnh tranh ở lượt trận cuối vòng bảng. Những diễn biến tại Turin tiếp tục hứa hẹn cuộc đua hấp dẫn đến hai vị trí còn lại ở vòng đấu dành cho bốn tay vợt xuất sắc nhất.

Nguồn: AP