Netflix hé lộ chuyện tình ngang trái giữa Kang Dong Won và Kim Go Eun trong dự án cổ trang mới

Kang Dong Won và Kim Go Eun vướng vào cuộc hôn nhân định mệnh

Netflix vừa xác nhận Kang Dong Won và Kim Go Eun sẽ đảm nhận vai chính trong series mới mang tên Hon: The Time of Triangle. Phim thuộc thể loại cổ trang kết hợp lãng mạn và hành động, xoay quanh mối quan hệ giữa Mu Young (do Kang Dong Won đảm nhận) và Su Ryeon (do Kim Go Eun thủ vai).

Hai diễn viên lần đầu kết hợp trong câu chuyện tình yêu giữa hai gia tộc đối địch (Ảnh: Dispatch)

Trong phim, hai nhân vật xuất thân từ những gia tộc đối đầu suốt 100 năm. Trước tình trạng xung đột kéo dài giữa hai nhà, nhà vua quyết định ban hôn cho Mu Young và Su Ryeon. Mệnh lệnh này đã làm đảo lộn cuộc sống của cả hai, đồng thời kéo theo những biến động.

Kang Dong Won hóa thân thành Mu Young, người sở hữu võ nghệ xuất chúng nhưng có cuộc sống lặng lẽ nơi biên giới phía Bắc (Ảnh: Naver)

Kang Dong Won vào vai Mu Young, con trai thứ của gia tộc họ Kang. Nhân vật sở hữu võ nghệ xuất chúng cùng phẩm chất tốt đẹp, nhưng lại sống lặng lẽ như chiếc bóng tại vùng biên giới phía Bắc. Anh được mô tả là một nhân vật mang hình tượng “ác quỷ phương Bắc”.

Kim Go Eun vào vai Su Ryeon, con gái duy nhất của gia tộc họ Han, bị cuốn vào cuộc hôn nhân do nhà vua sắp đặt (Ảnh: Kim Go Eun Instagram)

Trong khi đó, Kim Go Eun thủ vai Su Ryeon, con gái duy nhất của gia tộc họ Han. Sau khi trượt tuyển chọn vị trí Thế tử tần, cô bị ràng buộc bởi lệnh cấm kết hôn. Cuộc hôn nhân với Mu Young mở ra bước ngoặt mới trong cuộc đời nhân vật.

Dàn ê-kíp đứng sau dự án của Kang Dong Won và Kim Go Eun lần này gây chú ý

Hon: The Time of Triangle quy tụ ê-kíp từng thực hiện nhiều tác phẩm truyền hình nổi bật. Phim do Kim Won Seok và Park Joo Cheon đồng đạo diễn, với phần kịch bản được chấp bút bởi Park Ji Eun và Park Eun Young.

Đạo diễn Kim Won Seok, người đứng sau thành công của "Khi cuộc đời cho bạn quả quyết", "Mùi đời: Cuộc sống không trọn vẹn"(Ảnh: IMDb)



Trong đó, Kim Won Seok được biết đến qua các bộ phim như Khi cuộc đời cho bạn quả quyết, Mùi đời: Cuộc sống không trọn vẹn, Tín hiệu và Ông chú của tôi. Đạo diễn từng tạo dấu ấn với cách kể chuyện chặt chẽ, xây dựng nhân vật có chiều sâu.

Biên kịch Park Ji Eun, người đứng sau loạt phim ăn khách "Hạ cánh nơi anh", "Huyền thoại biển xanh" (Ảnh: IMDb)

Biên kịch Park Ji Eun cũng là cái tên quen thuộc với nhiều khán giả qua loạt phim ăn khách như Nữ hoàng nước mắt, Hạ cánh nơi anh và Huyền thoại biển xanh. Các tác phẩm của cô thường gây chú ý nhờ tuyến nhân vật rõ nét cùng những tình huống giàu kịch tính.

Hiện Netflix vẫn chưa công bố lịch phát hành chính thức của Hon: The Time of Triangle. Sự kết hợp giữa Kang Dong Won và Kim Go Eun, cùng bối cảnh cổ trang xoay quanh mối thù gia tộc và cuộc hôn nhân được sắp đặt, đang thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Nguồn tin: Dispatch