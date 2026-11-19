Bogum Magical 2 gặp khó khăn trong khâu biên tập

Đội ngũ sản xuất "Bogum Magical 2" cho biết đang cân nhắc phương án chỉnh sửa hình ảnh Ko Kyung-pyo. Ê-kíp mong muốn hạn chế sự khó chịu cho khán giả sau vụ việc của nam diễn viên.

Tuy nhiên, việc biên tập chương trình gặp nhiều khó khăn. Ba thành viên chính Ko Kyung-pyo, Park Bo-gum và Lee Sang Yi có những hoạt động gắn kết xuyên suốt quá trình ghi hình. Vì vậy, việc cắt giảm hình ảnh Ko Kyung-pyo có thể ảnh hưởng đến mạch nội dung.

Đội ngũ sản xuất cho biết sẽ cố gắng giảm sự xuất hiện của nam diễn viên. Đồng thời, chương trình vẫn cần đảm bảo trải nghiệm xem của khán giả (Ảnh: tvN)

Không chỉ "Bogum Magical 2", nhiều chương trình khác cũng đang điều chỉnh nội dung liên quan đến Ko Kyung-pyo. Các chương trình gồm Hangout With Yoo, Sixth Sense: B Side, Amazing Saturday và Great Escape: Urban Legends.

Bogum Magical 2 chịu ảnh hưởng từ bê bối của Ko Kyung-pyo

Ngày 14/11, Ko Kyung-pyo gặp tai nạn giao thông tại Donggyo-dong, Mapo, Seoul. Nam diễn viên lái xe cá nhân và va chạm với một xe chở rác. Vụ việc xảy ra khi các công nhân đang làm việc tại hiện trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của anh đạt ít nhất 0,08%. Đây là mức đủ để bị thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc.

Ngày 15/11, Ko Kyung-pyo đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội. Anh thừa nhận hành vi sai trái và thông báo tạm dừng các hoạt động dự kiến (Ảnh: Instagram Ko Kyung-pyo)

"Bogum Magical 2" dự kiến lên sóng vào cuối tháng 11. Chương trình cũng được phát hành trên các nền tảng trực tuyến quốc tế. Bê bối của Ko Kyung-pyo khiến ê-kíp phải đối mặt với bài toán biên tập ngay trước ngày phát sóng.

Nguồn tin: The Korea Times