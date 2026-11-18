Hoàn thiện sự chuẩn bị, thích nghi với điều kiện thi đấu

Chia sẻ sau buổi tập chiều 17/11 tại Doha (Qatar), Lê Trọng Đại Nhân cho biết thể trạng và tinh thần của toàn đội hiện đều ổn định. Quá trình tập huấn tại UAE và thời gian có mặt tại Qatar giúp các cầu thủ từng bước thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như chênh lệch múi giờ.

Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân thể hiện quyết tâm trước trận ra quân của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Đánh giá về hai trận đấu tập gần đây với U17 Fiji và U17 Panama, tiền đạo trẻ nhận định đây là những đối thủ phù hợp, giúp đội tuyển hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng về thể lực và chiến thuật. Những trận đấu này cũng tạo cơ hội để các cầu thủ làm quen với những đối thủ có ưu thế về thể hình.

U17 Việt Nam tích cực hoàn thiện các phương án chiến thuật trước ngày tranh tài (Ảnh: VFF)

Theo Đại Nhân, U17 Việt Nam có thể gặp bất lợi về thể chất khi đối đầu các đội bóng mạnh, nhưng toàn đội có thể phát huy tư duy chiến thuật và tốc độ để tạo nên sự khác biệt.

Quyết tâm trước thử thách mang tên U17 Bỉ

Ở trận ra quân ngày 20/11, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Bỉ – đội bóng được đánh giá cao, đồng thời là đương kim á quân U17 châu Âu và một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch FIFA U17 World Cup 2026.

Ban huấn luyện tập trung củng cố cách vận hành lối chơi cho các cầu thủ trẻ (Ảnh: VFF)

Đại Nhân cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ đối thủ và xây dựng phương án chuẩn bị cho trận đấu. Dù ý thức rõ những khó khăn phía trước, tiền đạo U17 Việt Nam nhấn mạnh quyết tâm của toàn đội: thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo và nỗ lực cống hiến một trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup (Ảnh: VFF)

FIFA U17 World Cup 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. Với cá nhân Đại Nhân, đây là trải nghiệm đặc biệt trong hành trình thi đấu và trưởng thành. Tiền đạo trẻ bày tỏ mong muốn nhận được sự cổ vũ trực tiếp của cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, đồng thời hy vọng người hâm mộ trong nước sẽ luôn đồng hành cùng đội tuyển.

Lịch thi đấu bảng G vòng chung kết FIFA World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu bảng G, sau cuộc đối đầu với U17 Bỉ ngày 20/11, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11. Đây là hành trình nhiều thử thách, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh và khẳng định sự tiến bộ trên đấu trường quốc tế.

Nguồn: VFF